Série limitée CANAL+ Ciné Séries : voici les meilleurs films et séries proposés pour les fêtes

Pour Noël, CANAL+ a décidé de faire plaisir aux cinéphiles et aux sérivores avec un programme bien rempli, à retrouver sur sa série limitée CANAL+ CINE SERIES.

Lancée en septembre dernier, l’offre CANAL+ CINE SERIES, comme son nom l’indique, est une véritable aubaine pour tous les amateurs de films et de séries. Chaque mois, les abonnés peuvent accéder à une ribambelle de nouveautés issues bien évidemment du catalogue de CANAL+, mais aussi de celui d’autres services de vidéo en streaming triés sur le volet. Et pour ce mois de décembre, le programme s’annonce réjouissant avec des contenus célébrant bien évidemment Noël, mais aussi des séries et films salués par la critique.

Pour les fêtes de fin d’années, CANAL+ propose CANAL CINE SERIES en série limitée à 25,99 euros par mois les 12 premiers mois si vous choisissez de souscrire pour deux ans.

CANAL+ met les petits plats dans les grands pour les fêtes de fin d’année

Alors que Noël se profile à l’horizon, CANAL+ se met au diapason en accueillant des contenus festifs pour les petits et les grands. Durant le mois à venir, vous pourrez ainsi découvrir, ou redécouvrir les films suivants :

Un Garçon nommé Noël : adapté du roman éponyme de l’anglais Matt Haig, « Un garçon nommé Noël » vous invite à suivre la quête d’un jeune garçon prénommé Nikolas. Ce dernier, à la recherche de son père, part sur les traces du village des elfes accompagné par un renne et une souris. Un conte palpitant qui vous plongera dans la féerie de Noël dès le 17 décembre.

Le Voyage du Dr Doolittle : après avoir incarné Iron Man au cinéma pendant plus d'une décennie, Robert Downey Junior change de registre et endosse les habits du Dr Doolittle, célèbre docteur et vétérinaire anéanti par la perte de sa femme. Ce film nous conte son histoire aux côtés de ses compagnons animaux, au travers d'un film d'aventure parfait pour toute la famille. Ce film est déjà disponible !

Bad Boys for Life : Will Smith et Martin Lawrence reprennent du service dans ce troisième volet de la saga Bad Boys. 17 années ont passé depuis le second épisode, et nos deux héros vieillissants doivent faire face à de nouveaux problèmes, professionnels comme personnels. Cette comédie d'action menée tambour battant est déjà disponible.

En Décembre, CANAL+ propose de nombreux films et séries. Par exemple :

le film Ceux qui veulent ma mort depuis le 3 décembre ;

le film L’appel de la forêt dès le 11 décembre ;

la première saison de Dexter New Blood dès le 16 décembre ;

le film The Last Son depuis le 14 décembre ;

le film Godzilla vs Kong le 25 décembre ;

la saison 5 de Gomorra ;

et bien d’autres contenus…

CANAL+ Ciné Series : découvrez aussi les contenus du mois de décembre de Netflix, OCS, Disney+

En sus des programmes proposés par CANAL+, l’offre CANAL+ Ciné Séries permet aussi d’accéder via myCANAL à un large éventail de contenus tiers, proposés par OCS, Netflix, Disney+ et StarzPlay. L’opportunité de découvrir les programmes proposés en décembre par ces plateformes. Vous pourrez découvrir pêle-mêle :

la première saison de Hawkeye sur Disney+ depuis le 24 novembre ;

la seconde partie de la saison 5 de la Casa de Papel sur Netflix le 3 décembre ;

la saison 2 de The Witcher sur Netflix le 17 décembre ;

la première saison du Livre de Boba Fett sur Disney+ dès le 29 décembre ;

Angela Black sur OCS depuis le 5 décembre ;

et bien d’autres encore…

Pour les fêtes, découvrez la série limitée CANAL+ Ciné Séries

L’offre CANAL+ Ciné Séries en bref

Avec son offre CANAL+ Ciné Séries, CANAL+ propose chaque mois le meilleur du cinéma et des séries disponibles bien évidemment sur ses chaînes, mais aussi sur de nombreux services de SVoD. Opter pour cet abonnement vous permet ainsi de profiter :

De CANAL+ et à ses programmes en clair 24h/24 ;

Des chaînes CANAL+, CANAL+ Séries, CANAL+ Docs, CANAL+kids, CANAL+ Décalé ;

Des chaînes de la TNT et à leur replay ;

Des programmes de Disney+, Netflix, OCS et StarzPlay.

L’abonnement à l’offre CANAL+ Ciné Séries permet aussi d’une large sélection de programmes CANAL+ en 4K UHD et ce, sur de nombreux appareils compatibles. Téléphones, téléviseurs connectés ou non grâce au décodeur CANAL+, consoles ou encore PC, vous pourrez regarder vos programmes préférés où vous le souhaitez. Chaque compte vous permet en outre de profiter de vos films et séries sur deux écrans en simultané.

Le meilleur du cinéma et des séries à partir de 25,99 euros par mois

Pour les fêtes de fin d’années, CANAL+ propose aux amateurs de séries et de films un très joli cadeau avec une réduction sur le coût de l’abonnement à l’offre CANAL+ Ciné Séries. En souscrivant à cette offre pour deux ans, vous pourrez obtenir une réduction de 10 euros par mois la première année, et ne payer que 25,99 euros pour accéder au service. Vous pourrez aussi, deux mois durant, bénéficier de l’Option TV+ gratuitement (puis 10 € / mois sans engagement).