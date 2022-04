Mai signe le retour des séries originales Star Wars et l'arrivée d'Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor et Hayden Christensen dans les rôles phares. La série française Oussekine est également au programme d'un mois qui apporte aussi son lot d'humour avec Life & Beth, Sneakerella ou encore How I met your father.

La série Obi-Wan Kenobi arrive avec Ewan McGregor dans le rôle principal // Source : Disney+

Après avoir laissé la place aux héros Marvel ces derniers mois, Star Wars reprend le dessus sur Disney+. Après Boba Fett, Obi-Wan Kenobi signe son retour dans une mini-série dédiée au personnage incarné par Ewan McGregor qui reprend du service pour l’occasion. Et il n’est pas le seul : Dark Vador sera bien du combat.

Le mois de mai sera d’ailleurs riche en nouvelles séries avec aussi une nouvelle production française autour de l’histoire de Malik Oussekine, jeune étudiant tué en 1986, ou encore une production autour du célèbre groupe Wu-Tang Clan.

Pour rappel, il est possible de s'inscrire à Disney+ seul (8,99 euros par mois ou 89,99 euros par an) ou dans l'abonnement Canal+.

Les séries ajoutées en mai 2022

Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor rendosse la tenue d’Obi-Wan Kenobi pour une mini-série de 6 épisodes qui replonge les fans dans l’univers de Star Wars. L’histoire se déroule 10 ans après La Revanche des Siths et le choix d’Anakin Skywalker de rejoindre le côté obscur de la Force pour devenir Dark Vador. Ce dernier sera incarné par Hayden Christensen, comme dans le film original. À compter du 27 mai, suivez les pas d’Obi-Wan Kenobi lancé dans une mission contre la domination de l’Empire.

Oussekine

Nouvelle série française pour Disney+ avec l’histoire vraie de Malik Oussekine, étudiant français d’origine algérienne tué par des policiers en marge d’une manifestation en décembre 1986 à Paris. La série en quatre épisodes suit l’enquête qui a suivi cet événement qui a durablement marqué la France. Oussekine prend le point de vue de la mère du jeune homme et de ses proches, la façon dont la mort de celui-ci a fait basculer leur vie. Avec Kad Merad, Olivier Gourmet, Laurent Stocker et Hiam Abbass dans le rôle de la mère Aïcha.

How I met your father

Comme le nom le laisse penser, la série est dérivée de How I met your mother (également disponible sur Disney+). Sophie (Hillary Duff) est une jeune Newyorkaise, entourée de ses amis et en quête du grand amour. Comme son aîné, la série raconte comment elle a rencontré le père de son futur enfant, dans une ambiance qui n’est pas sans rappeler la série Friends. Début de la recherche de l’amour le 11 mai.

Et aussi…

Le célèbre groupe de rap des années 1990, le Wu-Tang Clan, est au cœur d’une série éponyme sur leur parcours et les débuts à une époque marquée par une épidémie de crack qui décimait la jeunesse américaine. Wu-Tang : An American Saga est une série en 10 épisodes créée par RZA, le leader du groupe. La truculente Amy Schumer est devant et derrière la caméra de Life & Beth, l’histoire de Beth, jeune femme à qui tout réussit et qui décide de remettre sa vie en question pour retrouver ses espoirs d’adolescente. Une comédie pétillante, bouteille à la main, en 10 épisodes.

4 mai : Les Agents du S.H.I.E.L.D. (saison 7) The Forsters (saison 5) Leo Mattei, brigade des mineurs (saisons 8 et 9) La Promesse

11 mai : How I met your father Anna

18 mai : Life & Beth Grand Hotel Grown-ish (saison 4) T.O.T.S (saison 2) Je te promet (saison 2)

25 mai : Wu-Tang : An American Saga Bob’s Burger (saison 12) Brickleberry (saisons 1 à 3) Philadelphia (saisons 3 à 7)

27 mai : Obi-Wan Kenobi (2 épisodes, puis un par semaine) Nourrir le monde

Courant mai : Oussekine



Les films et docs ajoutés en mai 2022

Sneakerella

Et si Cendrillon était un jeune garçon, contraint de vivre avec son beau-père et ses deux demi-frères, qui cache ses talents de styliste jusqu’à ce qu’il tombe amoureux de la fille d’un basketteur, roi de la sneaker ? Oui, vous êtes bien dans la version moderne du célèbre compte baptisée Sneakerella. El va tout tenter pour se faire un nom dans le domaine de la sneaker pour séduire sa belle. Le bal est prévu le 13 mai.

Tic et Tac, les Rangers du risque : le film

Dans ce film mêlant prises de vue réelle et animation, on retrouve les deux plus célèbres rongeurs (des tamias) dont les routes se sont séparées. L’un est devenu assureur et vit dans une banlieue résidentielle. L’autre vit sur la nostalgie de leur glorieux passé. Mais leur ancien partenaire Jack le costaud disparaît et les deux compères partent alors enquêter entre 2D et 3D.

4 mai : Disney Les making of Star Wars : Le Livre de Boba Fett

6 mai : Cœurs ennemis Long Gone Summer Mike and the Mad Dog Muhammad and Larry Qualified Tommy D. Wade: Life Unexpected Coup de foudre à Bangkok Coup de foudre à Bora-Bora Coup de foudre à Jaipur Coup de foudre à Saint-Pétersbourg Coup de foudre en Andalousie Coup de foudre à Noël Coup de foudre à l’île Maurice Il était une fois à Monaco Le premier oublié

11 mai : Le tournoi d’Everrealm Wild Australia (doc) Gathering Storm (doc)

13 mai : Sneakerella L’Incroyable Hulk Belle Belle Belle Ce soir, je vais tuer l’assassin de mon fils De feu et de glace

20 mai : Tic et Tac, les Rangers du risque : le film The Valet Le Client

25 mai : Constructions sauvages (doc)

27 mai : Aladdin (film) Noé Solaris Il était une fois en Amérique



