Pour les séries, vous êtes plutôt binge-watching ou un épisode par semaine ?

Alors que la rumeur laisse penser que Netflix pourrait arrêter de publier ses séries saison par saison, dites-nous quel format vous préférez.

Lorsqu’il s’agit de consommer la nouvelle saison d’une série à la mode, deux écoles s’affrontent. D’un côté celles et ceux qui ont été biberonné·e·s aux séries Netflix et qui aiment s’enfermer un week-end entier pour binge-watcher les 10 ou 12 épisodes d’une seule traite en SVoD, et de l’autre celles et ceux qui apprécient prendre leur temps, regarder un épisode par-ci par-là et surtout ne pas se faire spoiler la fin de l’aventure.

Ce deuxième rythme s’adapte donc plus aux sorties hebdomadaires d’une série diffusée à la télévision ou sur certaines plateformes comme OCS ou Disney+ par exemple. Récemment, on a ainsi vu la saison 4 de Stranger Things arriver sur Netflix, qu’il était possible de terminer (tout du moins la première partie) en une dizaine d’heures, tandis que la minisérie Obi-Wan Kenobi ramène ses fans sur Disney+ toutes les semaines.

Seulement voilà : le second format permet de faire parler d’une série plus longtemps, autant dans la presse que sur les réseaux sociaux. Aussi, Netflix réfléchirait à publier ses séries phares de manière épisodique. Un pansement sur une jambe de bois pour éviter la fuite de ses abonné·e·s.

Notons par ailleurs que les séries sont généralement formatées selon leur mode de diffusion. Beaucoup reprochent par exemple aux épisodes de Game of Thrones de manquer de rythme tout du long pour terminer sur un cliffhanger pensé pour ramener les fans devant leur téléviseur la semaine suivante. À l’inverse, une série binge-watchable adopte parfois ce même principe à l’échelle de la saison complète.

Binge-watching ou format épisodique ?

Devant cette rumeur et les débats qui font rage à la rédaction pour savoir quelle méthode de diffusion est la meilleure, nous souhaitions avoir votre avis sur la question. Préférez-vous regarder les séries qui sortent saison par saison pour les binge-watcher, ou plutôt attendre que les épisodes sortent au compte-goutte ?

Chargement Comment préférez-vous regarder vos séries TV ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. J'attends toujours que la saison complète soit disponible

J'aime binge-watcher autant qu'attendre les épisodes

Je préfère un rythme hebdomadaire

À mon époque on regardait des films c'était plus simple

Comme toujours, n’hésitez pas à argumenter votre choix dans les commentaires. Nous publierons les résultats de ce sondage une semaine après sa publication.

