Le mois de juillet est placé sous le sceau de l'enquête sur Disney+. De nombreuses séries et des documentaires reviennent sur des faits divers célèbres qui ont bouleversé le monde. Et si vous aimez vous faire peur, l'intégrale de American Horror Story est disponible.

Disney+ pense aux futurs vacanciers et fait le plein de nouveautés films et séries. C’est notamment le monde Star qui est à l’honneur avec une série sur les Sex Pistols, celle sur un meurtre des années 1980 avec Andrew Garfield et Sam Worthington, ou encore sur le mythe Eva Peron. La Princesse, jeune femme rebelle qui refuse de se soumettre, vient aussi y donner ses coups d’épée.

Pour rappel, il est possible de s’inscrire à Disney+ seul (8,99 euros par mois) ou dans l’abonnement Canal+.

Les séries qui arrivent sur Disney+ en juillet

Pistol

« Anarchy in the UK », promettait les Sex Pistol dès la fin des années 1970. Cette mini-série à découvrir dès le 6 juillet sur Star retrace le parcours du groupe britannique du point de vue de Steve Jones, guitariste et membre fondateur. Trois années d’un groupe punk mythique qui a bouleversé la scène musicale mondiale par son irrévérence et ses positions extrêmes dans un pays en proie à des changements sociétaux forts au son du « No future ».

Sur ordre de Dieu

Tiré du best-seller de Jon Krakauer, Sur Ordre de Dieu s’offre un casting de haut vol avec Andrew Garfield (Spider-Man : No way home, The Social Network) ou encore Daisy Edgar-Jones, aperçue dans Fresh, Sam Worthington (Avatar) ou encore Wyatt Russell (Falcon et le soldat de l’hiver). Inspirée de faits réels, la mini-série raconte en sept épisodes le meurtre de Brenda Wright Lafferty et son bébé en 1984 à Salt Lake City (Utah), sur fond de fondamentalisme religieux, et l’enquête confiée à un inspecteur, mormon pratiquant dont les principes vont être secoués. A suivre dès le 27 juillet.

Santa Evita

Evita Peron est à l’honneur de cette série originale argentine. L’ancienne Première dame du pays n’aura vécu que 33 ans. Décédée en 1952, son corps embaumé est resté à l’air libre trois ans en attendant la construction d’un mausolée avant d’errer durant 19 ans pour échapper aux putschistes militaires qui renversèrent son mari Juan Peron en 1955. Une affaire qui a fait d’elle un mythe et un symbole contre le régime. La série sera disponible le 26 juillet pour marquer les 70 ans de sa mort.

6 juillet : Pistol Ghost Whisperer (toutes les saisons) Les Griffin (saison 20)

13 juillet : American Horror Story : La maison de l’horreur American Horror Story : L’asile American Horror Story : L’assemblée American Horror Story : Freak Show American Horror Story : Hotel American Horror Story : Roanoke American Horror Story : Cult American Horror Story : Apocalypse American Horror Story : 1984 Bob’s Burgers (saison 12 – partie 2)

19 juillet : C’était moi American Crime (saisons 1 à 3) Les années coup de coeur (saison 1 partie 3)

26 juillet : Santa Evita

27 juillet : Sur ordre de Dieu High School Musical : la comédie musicale : la série (saison 3) 9-1-1 : Lone Star (saisons 1 et 2)



Les films et documentaires qui arrivent sur Disney+ en juillet

La princesse

Une nouvelle héroïne débarque sur Star, le monde « plus adulte » de Disney+. La Princesse est un film d’action dans lequel Joey King (The Kissing Booth) incarne une jeune femme au caractère bien trempé qui refuse d’épouser l’homme auquel elle est promise et qui veut s’emparer du pouvoir. Enfermée par ce dernier dans une tour du château, la princesse organise sa propre révolte pour sauver sa famille et les habitants. Début du combat le 1er juillet.

Aftershock

Un documentaire choc sur le sort de femmes noires face au système de santé américain. Comment certaines ont pu décéder après leur accouchement alors que tout se passait bien. Leurs familles témoignent et veulent des réponses. A suivre le 19 juillet sur Star.

Et aussi…

Le mois de juillet est placé sous le signe des enquêtes en tous genres. En plus de la série Sur ordre de Dieu, Disney+ dévoile aussi de nombreux documentaires à ne pas manquer dont L.A. : City of Death, Wild Crime ou encore Zodiaque : l’appel du sang sur l’affaire qui secoua la région de San Francisco dans les années 1970. Mais aussi la série documentaire Captive Audience sur la famille Steyner et son destin tragique durant plusieurs décennies.

1er juillet : La princesse A cure for Life Marvel Studios Rassemblement (doc)

6 juillet : Captive Audience (série doc)

8 juillet : Belle et Sébastien Belle et Sébastien, l’aventure continue La doublure RTT

13 juillet : Bob’s Burgers : le film

15 juillet : The Girl next door Jane (doc) 120 Battements par minute

19 juillet : En apparence… rien ne change Aftershock (doc) L.A : City of Death (doc) Zodiaque : l’appel du sang (doc) Wild Crime (saison 1)

22 juillet : All About Albert L’exception à la règle NYC : le dernier gangster The Sinfluencer of Soho L’invasion des requins-bouledogues (doc) Requin vs Surfeur (doc) Requins et volcans, forces de la nature (doc) Requins stars (doc) Requins vs Baleine (doc) Requin vs Dauphins (doc)

27 juillet : Light & Magic (série doc) Les trésors perdus de la vallée des Rois (série doc – saison 3) Trésors sous la mer (série doc – saison 4)

29 juillet : Le Roi Lion L.A Confidential Plan B

