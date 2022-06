Disney+ veut partir plus souvent en live

Disney+ continue de développer les émissions en direct. La plateforme de streaming organise « Harmonious Live ! », une émission dédiée aux chansons de Disney diffusée ce 21 juin. Un nouveau pas du géant du divertissement vers les événements en direct.

Après la danse, les grands classiques en musique. Disney+ veut décidément partir en live. Après l’annonce de l’émission Dancing With the Stars qui va être diffusé sur le service de streaming prochainement, la firme aux grandes oreilles prépare Harmonious Live!, une émission de musique présentée par Idina Menzel, la célèbre voix d’Elsa dans La Reine des neiges, et Auli’i Cravalho (la voix de Vaiana dans Vaiana : La Légende du bout du monde). Le show sera diffusée en direct du parc à thème Epcot de Disneyworld en Floride le 21 juin prochain.

C’est Variety qui rapporte la nouvelle. Disney+ prépare une émission autour des plus grands classiques de ses films, avec un orchestre de 240 personnes et de chanteurs internationaux. Le tout dans des décors grandioses combinant « une combinaison d’écrans flottants massifs, de fontaines mobiles chorégraphiées, de lumières, de pyrotechnie et de lasers », explique le site spécialisé.

Malheureusement, il ne sera disponible qu’aux États-Unis et au Canada, si vous voulez le regarder il vous faudra passer par un VPN, qui permet de contourner les restrictions géographiques de Disney+.

Des tests en live de plus en plus fréquents

Mais cela montre la volonté de Disney de faire de sa plateforme de streaming plus qu’un très large catalogue de contenus. Le service avait ainsi pu proposer des concerts inédits comme le Happier Than Ever de Billie Eilish, mais il s’agissait d’un concert enregistré préalablement à Los Angeles.

En début d’année, Disney+ a testé aux États-Unis le streaming en direct des 94e nominations aux Oscars sur sa plateforme, ainsi que sur Hulu (propriété de Disney), ABC News Live et le site des Oscars. Une première tentative couronnée de succès qui en appelle clairement d’autres. Et le géant du divertissement n’a également pas caché son attrait également pour la diffusion d’événements sportifs en direct, même si c’est Apple TV+ qui a récemment raflé la mise pour 10 ans et diffusera la MLS, le championnat nord-américain de football.

Bob Chapek, le PDG de Disney, avait annoncé courant 2021 qu’il comptait fermer une centaine de réseaux de télévision dans le monde pour se focaliser davantage sur la nouvelle demande axée sur le streaming en ligne. S’il est impensable que Disney délaisse le réseau traditionnel, l’envie de muscler sa proposition SVoD avec la couverture d’événements en direct toujours moteurs pour rassembler, et donc fédérer de potentiels nouveaux abonnés, semble bien là.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.