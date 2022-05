Disney+ continue de remplir son catalogue Marvel avec l’arrivée des séries Daredevil, The Punisher ou encore Jessica Jones, mais aussi de la nouvelle venue, Miss Marvel. La plateforme fête le mois des fiertés avec Fire Island et complète son monde Pixar avec Toy Story 4.

Le mois de mai a été chargé pour Disney+ avec l’arrivée de la minisérie sur Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor ou encore une série française consacrée à l’histoire de Malik Oussekine. Juin et l’été arrivent avec leur lot de surprises, de séries, de films et de documentaires à voir.

Les films et documentaires qui arrivent sur Disney+ en juin

Toy Story 4

Si l’on trouvait déjà les trois premiers films de la saga, le quatrième manquait à l’appel sur la plateforme. Dès le 27 juin, vous allez pouvoir vous lancer dans un marathon complet pour suivre les aventures de Woody et ses amis à travers les célèbres films d’animation Pixar. Dans ce quatrième volet, ils vont voir l’arrivée de Fourchette, un nouveau jouet malgré lui, dans la chambre de Bonnie. Et cela va chambouler les autres jouets…

Au-delà de l’infini : Making-Of de Buzz l’éclair

Le 22 juin sort en salles Buzz l’Éclair, la véritable histoire du héros qui a inspiré le jouet, ami de Woody. Dans ce film, notre astronaute préféré se retrouve sur une planète sauvage loin de la Terre; il va devoir rentrer chez lui à l’aide de son équipage, tout en évitant une armée de robots… Mais ce film ne sera pas disponible sur Disney+, pas tout de suite en tout cas, chronologie des médias faisant. Cependant, son making-of arrive sur le service le 8 juin. De quoi vous préparer pour le film.

Fire Island

Disney+ avait déjà un petit catalogue de contenus mettant en avant des personnages et histoires LGBTQUIA+. La plateforme revient, pour le mois des fiertés, avec Fire Island, une « comédie romantique moderne librement inspirée du roman de Jane Austen « Orgueil et préjugés » ». Le film se déroule sur l’île de Fire Island, destination gay réputée à proximité de New York et l’on suit deux meilleurs amis en vacances, autour de festivités et de nouvelles rencontres. Fire Island sera disponible ce 3 juin sur le service de SVOD.

Le Mans 66

Dès le 8 juin, vous pourrez vous replonger dans l’histoire de Carroll Shelby et de son pilote Ken Miles, dans l’aventure de Ford face à Ferrari lors des 24 heures du Mans de 1966. Un film inspiré d’une histoire vraie, alors nous vous conseillons de ne pas vous renseigner dessus avant de le voir, afin de ne pas vous gâcher le spectacle.

1er juin : A Fan’s Guide to Miss Marvel

3 juin : Hollywood Stargirl La valse des pantins Fire Island

8 juin : Brazil Ma super ex

15 juin : X-Men : Dark Phoenix Big Mamma Big Mamma 2 Big Mamma : de père en fils The Two Bills Hallyday Bercy 2003 Au-delà de l’infini : Making-Of de Buzz l’éclair Le Mans 66

22 juin : Rise : la véritable histoire des Antetokounmpo Trevor : la comédie musicale Tueurs nés

27 juin : Toy Story 4



Les séries qui arrivent sur Disney+ en juin

Miss Marvel

Fan de Marvel et abonné à Disney+ ? Votre mois de juillet va être vraiment sympathique ! Disney+ va sortir une de ses productions originales sur Miss Marvel. Une minisérie à propos de Kamala Khan, une adolescente de Jersey City et fan de superhéros, en particulier de Captain Marvel. Sa vie va changer du jour au lendemain lorsqu’elle va se rendre compte qu’elle aussi possède des superpouvoirs.

Mais du côté de Marvel, ce n’est pas tout. En effet, le service de SVoD ajoute plusieurs séries du Marvel Comic Universe à son catalogue, avec les séries intégrales de Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones, Luke Cage, The Defenders et The Punisher. Si nous avons parlé du mois de juillet et non du mois de juin, c’est parce que ces séries ne seront pas disponibles avant le 29 juin.

Soprano : à la vie, à la mort

Disney+ va fêter la musique ce mois-ci, et ce, dès le 13 juin avec sa série documentaire Soprano : à la vie, à la mort. Elle retrace le parcours de l’artiste, de ses premières notes dans les quartiers Nord à Marseille jusqu’à la préparation de son nouvel album et de sa tournée des stades. Un bout de l’histoire du rap français.

Et aussi…

La musique sera aussi fêtée avec la rediffusion du Bercy de Johnny Hallyday en 2003. Il avait donné cette année-là quatre concerts au Parc des Princes, mais aussi quatre autres représentations à Paris-Bercy (récemment renommée Accor Arena). Des concerts qui avaient donné naissance à l’album live Hallyday Bercy 2003.

1er juin : Grey’s Anatomy (saison 17) Clem (saison 12) Sadie Parks Abbott Elementary Club Mickey Mouse

6 juin : Amour et autres délices Miss Marvel Station 19 (saison 4)

8 juin : The Kardashians – A Robin Roberts Special

13 juin : Love, Victor (saison 3) Tout recommencer La route de l’enfer : Norvège Soprano : à la vie, à la mort

15 juin : Épisodes de la série SEC Storied : In search of Derrick Thomas Lolo Mighty Ruthie

20 juin : John Ruffo : avis de recherche Trésors sous la mer (saison 4)

22 juin : Backstory: Serena vs. The Umpire Pat XO The Price of Gold This Was the XFI

28 juin : Only Murders in the Building (saison 2)

29 juin : Baymax ! Daredevil (intégrale) Iron Fist (intégrale) Jessica Jones (intégrale) Luke Cage (intégrale) The Defenders (intégrale) The Punisher (intégrale) Motherland : Fort Salem (saison 2)



