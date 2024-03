Bientôt en France, ce service SVoD peut faire mal à Netflix et Amazon (House of the Dragons, Harry Potter, Batman…)

La plateforme Max de Warner Bros Discovery (anciennement HBO Max) va arriver en Europe dès le 21 mai et en France avant le début des Jeux olympique de Paris.

Les services de SVoD en France vont avoir affaire à un nouveau concurrent. Après Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video, c’est au tour de Max — ex-HBO Max — de préparer son arrivée en Europe.

Comme on peut le lire sur Libération, la plateforme Max va arriver en Europe à partir du 21 mai prochain. Le quotidien cite en effet Jean-Briac Perrette, patron de Warner Bros Discovery Networks International (DNI), qui a annoncé la nouvelle en marge d’un festival professionnel à Lille.

En Europe dès le 21 mai, un peu plus tard en France

Les premiers pays européens concernés dès le 21 mai seront l’Espagne, le Portugal, et les États nordiques et d’Europe centrale. En France, le lancement de Max aura lieu « avant les Jeux olympiques » qui démarrent le 26 juillet.

Du côté des abonnements, misez sur la formule classique avec une offre basique et affichant des publicités, une standard et une premium. Une option sport sera disponible en supplément.

Dans son catalogue, Max a des œuvres qui pourraient venir inquiéter les contenus proposés sur les plateformes SVoD déjà présentes en France. Comptez déjà sur les séries HBO comme Game of Thrones, House of the Dragons, Sopranoou The Wire. Les films Harry Potter sont aussi de la partie, tout comme les longs-métrages de l’univers des comics DC (Superman, Batman…). Les séries South Park et Friends fait aussi partie des têtes d’affiche.

Quid du pass Warner sur Prime Video ?

En France, la plateforme Prime Video d’Amazon propose un pass Warner pour notamment profiter des contenus de HBO. Mais avec l’arrivée de Max, l’existence de cette offre est remise en question. Warner Bros préférera a priori proposer ses films et séries sur sa propre plateforme.

C’est donc surtout Amazon qui peut s’inquiéter de voir arriver ce nouveau concurrent.