Super Bowl 2025 : où regarder en direct la grande heure américaine en France ?

C’est le grand rendez-vous sportif qui fait parler de lui et pas seulement aux États-Unis. Le Super Bowl, la finale du championnat de football américain, remue aussi les foules chez nous au point où plusieurs diffuseurs retransmettent la rencontre en direct.

Quand bien même nous ne sommes qu’une poignée à connaître les règles du football américain, cela ne nous empêche pas d’apprécier ce grand show à l’américaine qu’est le Super Bowl. Plus qu’une simple finale de championnat, C’est un spectacle de sons, de lumières, de musiques et de stars pendant 3 à 4 heures.

La 59e édition se déroulera dans la nuit du 9 au 10 février à 00h30 heure française. Les téléspectateurs pourront assister au match opposant les Chiefs de Kansas City et les Philadelphia Eagles ainsi qu’au spectacle de la mi-temps mené cette année par Kendrick Lamar.

Surtout, le Super Bowl est une vitrine publicitaire pour de nombreuses grandes marques, y compris les grands noms de la tech. L’année dernière, Microsoft avait pu profiter d’une fenêtre de quelques secondes pour présenter son assistant IA Copilot.

Il est de plus en plus facile de regarder le Super Bowl. En France, trois chaînes/plateformes se partagent les droits de diffusion.

Les chaînes payantes : beIN Sport et DAZN

Pour les passionnés de sport, il est possible de regarder le Super Bowl sur la chaîne beIN Sports (que l’on retrouve aussi dans le bouquet Canal+ Sport). Par rapport aux autres options, beIN Sports permet d’avoir les analyses et interventions d’experts sur le Super Bowl et plus largement sur le football américain. L’abonnement est à 15 euros par mois et la chaîne disponible dans le bouquet de chaînes de tous les FAI.

La plateforme DAZN diffuse elle aussi le Super Bowl, et la bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas besoin d’abonnement pour y assister. Pour seulement 99 centimes, il est possible de profiter du spectacle en Full HD mais aussi d’accéder ou de télécharger tous les matchs de la saison. Pour 4,99 euros, on passe au HDR et la possibilité de streamer sur cinq appareils en simultané au lieu de deux.

Abonné à une box internet ou à la plateforme Molotov ? Il est possible de regarder le Super Bowl en direct sur la chaîne M6 ainsi que sa plateforme M6+. Enfin, certains établissements comme les restaurants et les bars organiseront sûrement une soirée dédiée au grand événement.

Utiliser un VPN pour regarder le Super Bowl ?

Pour profiter d’une expérience autre que celle proposée par M6, beIN Sports ou DAZN, on peut opter pour un VPN. Ce dernier peut servir à se connecter à un serveur américain, britannique ou australien afin de visionner la rencontre sur une chaîne étrangère ou un site de streaming gratuit. Certains VPN comme NordVPN, ExpressVPN et CyberGhost VPN sont plus adaptés pour le streaming grâce à leurs performances optimales.