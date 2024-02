Microsoft Deucalion : quel est ce mystérieux projet qui fera sa pub au Superbowl ?

Bing Chat est mort : Microsoft le remplace par Copilot, afin d'avoir une meilleure cohérence. Cette nouvelle version intègre par ailleurs un tout nouveau modèle : Deucalion. Pour le moment, il n'est pas disponible partout.

L’année dernière, Microsoft présentait Bing Chat, son propre chatbot d’IA alimenté par GPT, le LLM d’OpenAI, qu’on trouve aussi sur ChatGPT, sorte de « moteur » de l’outil. Puis est arrivé Copilot, la version pour les PC sous Windows et pour la suite Microsoft 365. La firme réarrange tout ça pour ne garder que Copilot, mettant de côté Bing Chat.

Copilot aura droit à une publicité durant le Super Bowl

Dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 février aura lieu le Super Bowl, finale du championnat de la NFL, la ligue de football américain étasunienne. C’est le moment où les grandes marques diffusent les publicités les plus chères. Microsoft prévoit de diffuser un spot pour faire la promotion de Copilot. L’entreprise en profite pour tout remettre à plat : Bing Chat n’existe plus. Ne reste que Copilot, accessible sur copilot.microsoft.com, ainsi que sur l’App Store et le Play Store. Le design lui aussi a été revu, pour être plus sobre et plus intuitif. La page d’accueil ajoute des tuiles pour montrer des exemples des possibilités de l’outil.

Microsoft précise par ailleurs que plus de 5 milliards de discussions ont été réalisées et que plus de 5 milliards d’images ont été générées à ce jour avec Copilot.

Derrière le nouveau Copilot, il y a surtout un modèle d’IA mystérieux

Comme le rapporte VentureBeat, Microsoft a discrètement déployé Deucalion, un nouveau modèle d’IA. Son nom est tiré de Deucalion, qui dans la mythologie grecque est le fils de Prométhée et de Pronoia. Il est l’un des seuls survivants du Déluge provoqué par Zeus. En philosophie, il est celui qui représente la rencontre du visage de l’autre, qui serait la signification et l’expression de l’humanité.

C’est le vice-président de Microsoft Jordi Ribas, responsable entre autres de Copilot et de Bing, qui a publié un message sur X, précisant que le modèle rend « le mode équilibré […] plus riche et plus rapide ». Il s’agit du mode entre le mode « créatif » et le mode « précis ». Il vise à proposer des réponses plus longues, meilleures, y compris pour de la traduction. Cela ne veut pour autant pas dire que Copilot laisse de côté GPT-4, le LLM qu’il utilise officiellement. Il est possible que Deucalion soit basé sur Phi-2, un modèle développé par Microsoft lui-même. Il est également possible que ce soit une version modifiée de GPT-4.

Microsoft veut rivaliser avec Dall-E et Midjourney

Après les chatbots, la tendance de l’intelligence artificielle est à la génération d’images. Chaque grande entreprise du numérique y va de son petit outil : Imagine With Meta AI pour Meta, Apple avec son modèle MGIE, OpenAI avec Dall-E, Google avec Adobe Firefly, etc. Chez Microsoft, c’était jusqu’à maintenant StableDiffusion : mais désormais la société développe son propre modèle, Designer dans Copilot. En plus de la génération, il permet de modifier les images qui ont été générées. De plus, l’abonnement à Copilot Pro (à 22 euros par mois) permet de les redimensionner, de les générer à nouveau ainsi que de changer leur format.

Pour le moment, la génération d’images avec Copilot n’est disponible qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Inde et en Nouvelle-Zélande pour le moment. Par ailleurs, les requêtes doivent être formulées en anglais pour qu’elles fonctionnent. Microsoft propose néanmoins d’autres outils : Bing Image Creator sur son moteur de recherche ainsi que la génération d’images dans Paint. Ils utilisent cette fois Dall-E d’OpenAI.

