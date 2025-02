Hausse des tarifs et partage de compte limité, Disney+ est dans une spirale inquiétante

Disney+ a subi une chute nette de ses abonnés fin 2024. Un recul qui contraste avec les résultats financiers positifs du géant du divertissement.

Selon le rapport trimestriel de Disney+, la plateforme a perdu 700 000 abonnés entre octobre et décembre 2024, portant son total hors Inde à 124,6 millions. ESPN+, le service dédié au sport, suit la même tendance avec une baisse similaire. Malgré cela, l’activité streaming de Disney reste bénéficiaire pour le troisième trimestre consécutif.

La hausse des tarifs et la fin des offres promotionnelles expliquent en partie ces désabonnements, après un troisième trimestre 2024 encourageant (+4,4 millions d’abonnés). Les attentes des marchés ont néanmoins été dépassées, notamment grâce au succès du film Moana 2, qui a dépassé le milliard de dollars de recettes mondiales.

Bob Iger, le PDG de Disney, a salué ces performances : « Les résultats reflètent la force créative et financière de Disney ». Il a mis en avant les avancées stratégiques, comme l’intégration d’ESPN sur Disney+, et la popularité des parcs d’attractions. Côté contenus, les classiques (Grey’s Anatomy, Bluey) et les diffusions sportives (Monday Night Football) ont maintenu leur audience. Le film Deadpool & Wolverine, disponible en novembre, et les succès cinématographiques (Mufasa : Le Roi Lion, 650 millions de dollars) ont également contribué à limiter l’impact.

Pour aller plus loin

Chronologie des médias : Disney+ renégocie son délai de 17 mois et diffusera ses films plus rapidement que Netflix

Des défis structurels persistent

Si Disney affiche une résilience financière, certains problèmes persistent. Le groupe peine à enrayer une érosion de confiance sur les marchés boursiers : son action a chuté de 42 % depuis 2021, loin derrière l’indice S&P 500 (+52 %). Une partie des difficultés provient de choix créatifs contestés. Des projets comme la série The Acolyte (Star Wars) ou des films d’animation accusés de prioriser des messages sociopolitiques ont essuyé des échecs critiques et commerciaux.

La stratégie streaming reste fragile. L’élasticité des abonnés face aux hausses de prix ou à la qualité des contenus inquiète. L’offre originale de Disney+ manque de titres phares, selon les observateurs. Certains s’interrogent sur la pertinence d’un abonnement à 16 dollars pour accéder à des catalogues vieillissants, alors que les classiques sont disponibles à l’achat. Avec 700 000 désabonnements, Disney minimise l’impact, mais plusieurs trimestres similaires pourraient amplifier la tendance.