Imaginez-vous confortablement installé dans votre canapé, prêt à lancer votre série préférée, quand soudain… une publicité ! C’est le nouveau souci des utilisateurs de Roku, qui se retrouvent confrontés à des pubs vidéo avant même d’accéder à l’écran d’accueil. Une expérience qui fait grincer des dents.

Roku, le géant de la SVoD, vient de provoquer une vague d’indignation chez ses utilisateurs. En effet, l’entreprise expérimente actuellement l’affichage de publicités vidéo qui se lancent automatiquement avant même que les spectateurs n’atteignent l’écran d’accueil de leur appareil Roku. Cette initiative, présentée comme un simple test par la société, suscite déjà de vives réactions sur les réseaux sociaux et les forums dédiés.

Les premiers retours d’expérience sont apparus en début de semaine sur Reddit, où un utilisateur a partagé sa surprise : « Je viens d’allumer mon Roku et j’ai eu droit à une publicité pour un film avant même d’accéder à l’écran d’accueil habituel ». Plusieurs témoignages similaires ont suivi, mentionnant notamment une publicité pour le film Disney Moana 2 (Vaiana 2 en France).

Une expérimentation qui divise

Face à cette levée de boucliers, Roku a rapidement réagi par le biais d’un porte-parole, affirmant que ces publicités font partie d’une phase de test. L’entreprise justifie cette démarche comme une exploration de « nouvelles façons de mettre en avant les marques et les programmes tout en offrant une expérience utilisateur agréable et simple ». Cependant, cette explication peine à convaincre les utilisateurs, qui voient dans cette stratégie publicitaire comme une intrusion inacceptable dans leur expérience de visionnage.

Les réactions ne se sont pas fait attendre sur les forums de la communauté Roku. Un utilisateur mécontent a déclaré : « J’espère que c’était juste un bug. J’ai déjà jeté tous mes appareils Amazon à cause de ce genre de pratiques. Si ça continue, mes Roku seront les prochains ». D’autres qualifient ces publicités « d’inacceptables » et « d’intrusives », menaçant de quitter la plateforme si cette pratique devait se généraliser.

Roku, connu pour ses appareils de streaming à prix abordables, a fait son arrivée en France il y a près de 10 ans maintenant. L’entreprise cherche probablement à maximiser ses revenus publicitaires, quitte à inonder d’annonces ses utilisateurs. Pour rappel, l’entreprise avait déjà poussé les limites en matière de publicité, allant jusqu’à déposer un brevet pour une technologie permettant d’afficher des publicités sur n’importe quel contenu diffusé via ses appareils.

Une tendance qui pourrait se généraliser ?

Cependant, Roku n’est pas seul dans cette course aux revenus publicitaires. De nombreux fabricants de téléviseurs intelligents, des marques économiques aux plus haut de gamme, intensifient leurs efforts en matière de publicité et de suivi des données pour compenser la baisse des prix du matériel et faire face à une concurrence accrue.

Pour les utilisateurs souhaitant échapper à cette tendance, les options se raréfient. Certaines plateformes de streaming proposent encore des expériences moins intrusives, mais la tendance générale du marché pousse vers une présence publicitaire toujours plus importante.

Face à cette situation, Roku se trouve à un carrefour crucial. L’entreprise devra trouver un équilibre délicat entre ses ambitions publicitaires et la satisfaction de ses utilisateurs, au risque de voir ces derniers se tourner vers des alternatives moins intrusives. L’avenir dira si cette expérimentation sera abandonnée ou si, au contraire, elle inspirera d’autres plateformes comme Netflix. Nous ne sommes pas à l’abri de voir certains services intensifier la présence des publicités, surtout que Disney+ se prépare déjà à mettre des annonces partout, quel que soit votre abonnement.