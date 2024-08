Proton VPN : cette fonctionnalité pratique est désormais gratuite pour tous les utilisateurs

Après avoir lancé un ensemble de fonctionnalités pour protéger la liberté numérique de ses utilisateurs, Proton VPN remet le couvert en proposant gratuitement son extension navigateur à tous ses abonnés, autrefois réservée aux utilisateurs ayant souscrit à une formule payante.

Lancée l’année dernière, l’extension navigateur de Proton VPN était une fonctionnalité réservée aux abonnements Proton VPN Plus ou Proton Unlimited, à l’instar de l’authentification biométrique sur Proton Pass. Dans un souci de permettre à chacun de protéger sa vie privée en ligne, l’entreprise suisse a annoncé aujourd’hui élargir son extension navigateur à tous ses utilisateurs, donc à ceux disposant d’un compte gratuit.

Une démarche qui s’inscrit dans la lutte contre la censure

L’extension navigateur de Proton VPN est compatible avec toutes les déclinaisons des navigateurs Chrome et Firefox, telles que Microsoft Edge et Brave.

Elle permet de chiffrer le trafic internet et le navigateur des utilisateurs sans avoir besoin de l’application sur Windows ou Mac, leur installation étant parfois impossible dans les pays où internet est contrôlé et les magasins d’applications bloqués. Cela a le mérite d’offrir plus de flexibilité mais aussi plus de discrétion aux utilisateurs.

L’extension navigateur de Proton VPN permet aussi de chiffrer le trafic internet sans impacter les autres applications de l’appareil. Celles-ci continuent de profiter de la vitesse de connexion et de l’adresse IP données par votre fournisseur d’accès à internet. Toutefois, les abonnements payants restent plus avantagés dans la mesure où l’extension peut être utilisée sur plusieurs navigateurs différents en même temps, jusqu’à dix connexions VPN en simultané.

Cette décision suit de près l’apparition de fonctionnalités visant à protéger la liberté d’expression des utilisateurs. En réponse à la censure d’État, notamment au Bangladesh où le pouvoir a totalement coupé internet lors des manifestations étudiantes, Proton VPN annonçait le mois dernier le lancement de la fonction « icône discrète », de l’arrivée du protocole Stealth sur Windows et de l’ouverture de nouveaux serveurs dans une douzaine de régimes autoritaires et de dictatures comme l’Arabie Saoudite, l’Afghanistan, le Soudan, l’Irak ou encore le Yémen.