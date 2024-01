Avec ce nouvel argument massue, ces excellentes motos électriques deviennent plus désirables que jamais

Zero Motorcycles a récemment annoncé étendre la garantie de ses motos électriques neuves millésime 2024. Mais si vous avez acheté en 2023, peut-être pouvez-vous aussi en bénéficier.

Il suffit de jeter un coup d’œil au configurateur en ligne de Zero Motorcycles pour se prendre à rêver de prendre la route au guidon de l’un de ses modèles. Les routes ou peut-être même les chemins, car la firme californienne, non content de commercialiser le seul trail électrique du marché, le DSR/X, a récemment dévoilé une édition spéciale baptisée Black Forest, au look encore plus baroudeur. Et surtout pour l’heure réservée au marché français.

Au-delà de proposer une palette de modèles qui n’a pas grand-chose à envier aux constructeurs de deux-roues thermiques (l’autonomie, peut-être)(bon, et le prix aussi), le leader de la moto électrique dans le monde vient d’annoncer dans un communiqué de presse le rallongement de la période de garantie de ses nouvelles motos à partir du « model year 2024 ». Un argument de plus pour craquer ?

Kilométrage illimité

Si depuis 2015, les Zero Motorcycles bénéficiaient d’une garantie intéressante de deux ans pièces et main d’œuvre, et de cinq ans pour le pack de batterie, voici que le service s’étend encore un peu. Désormais pour les nouveaux acheteurs, les motos de la marque sont vendues avec une garantie complète de 60 mois, soit cinq ans, pour la moto aussi bien que le « Power Pack », les batteries. Avec un kilométrage illimité !

Trois années de plus d’un coup qui rendent ces motos américaines zéro émission plus désirables que jamais. Une manière d’attirer des acheteurs, et surtout de montrer que la firme de Scotts Valley est particulièrement sûre de la qualité et de la fiabilité des produits qu’elle sort. De quoi encore accentuer un peu l’avance qu’elle a sur la concurrence.

Certains modèles de 2023 aussi éligibles

À noter que cette nouvelle période de garantie s’applique sur tous les modèles dès le millésime 2024, même sur des motos de démonstration qui elles, bénéficient de trois mois supplémentaires. Une garantie par ailleurs cessible en cas de revente de la moto.

Et pour ceux qui auraient passé commande du millésime 2023, cette garantie peut également être rétroactive sur leur modèle, pour peu qu’il soit éligible (pour ça, se rapprocher du revendeur officiel).