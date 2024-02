Ce scooter électrique qui pourrait arriver en Europe affiche une autonomie dingue

Alors que l’on attend toujours que la marque indienne Ola vienne proposer ses scooters électriques sur le marché européens, jetons un œil à la nouvelle version du S1 X qui se paye une autonomie toujours plus grande.

Il y a quelques jours, nous vous parlions déjà de la marque de scooters électriques Ola Electric à l’occasion de la mise à jour de son OS. Un système hyper performant baptisé MoveOS 4 qui ajoutait pas moins de 100 fonctionnalités sur les deux roues de la marque, notamment de petits véhicules urbains qui ne payent pas de mine, mais qui grâce à leur logiciel, font presque figure de Tesla du scooter électrique.

Ola Electric est une firme indienne qui aurait dû arriver chez nous en Europe en 2023. C’est en tout cas ce qui était prévu, car pour le moment ce n’est toujours pas le cas. Dommage, parce qu’on aurait bien voulu avoir ce MoveOS 4 particulièrement performant. Et parce que la dernière nouveauté de la marque ne manque pas d’intérêt non plus. Le scooter S1 X d’entrée de gamme vient en effet de subir un rafraîchissement avec notamment plus d’autonomie.

Jusqu’à 190 km d’autonomie

En effet, en dépit d’être le modèle le plus abordable, il n’en reste pas moins très intéressant avec sa nouvelle batterie de 4 kWh. De quoi proposer, écoutez bien, pas moins de 190 km d’autonomie sur une seule charge. Pour la recharger, Ola annonce un temps de 6h30. Quant à la vitesse de pointe, elle est de 90 km/h.

Pour autant, le S1 X reste disponible en version de 2 et 3 kWh, offrant respectivement 84 et 125 km d’autonomie, et une vitesse de pointe de 85 et 90 km/h.

En revanche, le S1 X, pour contenir son prix, n’est pas aussi bien équipé que d’autres productions de la gamme. S’il dispose d’un écran LCD de 4,3 pouces, d’une marche arrière, ou de mises à jour à distance, la clé est néanmoins physique, et il n’y a pas de connectivité smartphone. Ce qui permet aussi de justifier son prix bas : 109 999 roupies indiennes, l’équivalent chez nous de 1232 euros. Et logiquement, le prix baisse sur les versions 2 et 3 kWh : 79 999 et 89 999 roupies, soit 895 et 1000 euros, hors taxes.