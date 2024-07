880 km d’autonomie pour cette magnifique voiture électrique chinoise ultra aérodynamique

Présentée en fin d’année dernière, la nouvelle Jiyue 07 nous en dit désormais un peu plus sur sa fiche technique. La berline électrique est alors en mesure d’afficher une autonomie de 800 kilomètres et se décline en plusieurs versions.

Jiyue 07 // Source : Jiyue

Avez-vous déjà entendu parler de Jiyue ? La réponse est sans doute négative, et ce n’est pas vraiment étonnant, car cette jeune marque, fondée en 2021, n’est pas encore présente en France. Pour mémoire, il s’agit d’une joint-venture entre le géant chinois Baidu et le groupe Geely.

Une autonomie généreuse

Cette dernière avait levé le voile l’an dernier sur son premier modèle, le SUV 01, puis avait enchaîné en fin d’année avec une berline, connue sous le nom de 07. Cette dernière nous avait déjà montré son style extérieur, particulièrement désirable, mais la firme n’était pas vraiment entrée dans les détails concernant la fiche technique. Et bien, c’est désormais chose faite. En effet, le site spécialisé ItHome nous donne de nouvelles informations sur cette rivale de la Tesla Model S, qui affiche une longueur de 4,69 mètres pour 1,99 mètre de large et 1,48 mètre de haut.

Cette nouvelle arrivante dans le catalogue de la marque se décline en plusieurs versions, avec un ou deux moteurs. S’il faudra encore patienter avant de connaître les spécificités détaillées de toutes les déclinaisons, on sait que la variante à un seul moteur affiche une puissance de 200 kW. Ce qui donne environ 271 chevaux, tandis que le couple maximal n’a pas été communiqué par le constructeur pour le moment. Pas un mot n’a encore été dit sur les performances non plus, mais cela ne devrait sans doute pas tarder.

Jiyue 07 // Source : Jiyue

Mais la firme chinoise se montre un peu plus loquace en ce qui concerne les batteries. On sait donc désormais que la berline électrique propose deux packs distincts, le premier affichant une capacité de 71,4 kWh et permettant de parcourir jusqu’à 660 kilomètres. Attention, car cette valeur s’exprime selon le cycle d’homologation chinois CLTC, ce qui donne plutôt 561 kilomètres selon le cycle européen WLTP. Une seconde version sera également disponible, avec une grosse batterie de 100 kWh.

Une capacité généreuse, mais qui n’est pas dénuée de défauts, faisant notamment grimper le poids de l’auto. Cette dernière lui permet cependant de pouvoir afficher une autonomie de 770 kilomètres, ce qui donne 654 kilomètres WLTP. Il s’agit de la version dotée d’une transmission intégrale, tandis que celle équipée d’une architecture propulsion peut même atteindre les 880 kilomètres. Ce qui donne alors pas moins de 748 kilomètres avec l’homologation européenne, ce qui permet de faire mieux que la Tesla Model S et ses 723 kilomètres.

Une berline très désirable

La nouvelle Jiyue 07 arbore une silhouette très dynamique, notamment de profil puisqu’elle fait le choix de s’offrir un toit incliné qui lui donne des airs de coupé, rappelant notamment la Porsche Taycan ainsi que la Xiaomi SU7. Il s’agit d’ailleurs de deux de ses principales rivales, tout comme la BYD Seal et la Zeekr 007, entre autres. À l’avant, la berline électrique arbore un faciès agressif et futuriste, avec des optiques géométriques, qui sont reliées entre elles par une fine bande vraisemblablement lumineuse.

Intérieur Jiyue 07 (dessin) // Source : Jiyue

En dessous de la calandre pleine, nous retrouvons un bouclier ouvert pour refroidir la cavalerie, mais également améliorer le Cx (coefficient de traînée), annoncé à 0,198, ce qui est tout simplement excellent. La partie arrière est quant à elle particulièrement réussie, avec la fine bande rétro-éclairée, qui intègre les feux d’un seul tenant. Juste en dessous, nous retrouvons le nom de la marque, ainsi qu’un bouclier assez imposant. À noter que la Jiyue 07 opte pour des poignées intégrées à la carrosserie mais fait l’impasse sur les rétroviseurs-caméra.

Jiyue 07 // Source : Jiyue

Pour l’heure, on ne sait encore rien sur le poste de conduite, qui pourrait se rapprocher de celui du 01, avec son immense dalle numérique 6K de 35,6 pouces. Une chose est sûre, l’empattement est quant à lui annoncé à 3,01 mètres.

On ne sait pas non plus combien de temps sera nécessaire pour recharger la batterie de cette nouvelle venue, tandis que le lancement de la voiture est prévu en septembre. Toutes les informations devraient être dévoilées d’ici là, de même que le prix, qui sera sans doute très élevé en Europe du fait de la hausse des droits de douane.