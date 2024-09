Volkswagen a prévu de construire plusieurs usines de production de batteries pour voitures électriques. Cependant, la première d’entre elles va fonctionner à mi-régime, alors même que le constructeur envisage de fermer certaines usines de production de voitures. Outre-Rhin, les affaires vont mal pour Volkswagen…

Volkswagen a prévu de construire trois usines dédiées à la fabrication de batteries pour voitures électriques : Salzgitter (Allemagne), Valence (Espagne) et Ontario (Canada). Le plan initial prévoit d’atteindre une capacité combinée de 170 GWh. De quoi fournir chaque année l’équivalent de 2,8 millions de voitures électriques dotées d’une batterie de 60 kWh.

Toutefois, Volkswagen vient d’annoncer que l’usine allemande, prévue pour l’année prochaine, ne pourra pas fonctionner à plein régime.

Une demande trop faible !

Seule une ligne de production sur les deux prévues à l’usine de Salzgitter va fonctionner dans un premier temps. La construction de la seconde ligne est actuellement en pause.

Résultat, sur les 40 GWh que l’usine aurait dû fournir, seulement 20 GWh seront produits par an. Avec cette décision, Volkswagen souhaite « s’adapter au ralentissement de la demande pour les véhicules électriques ».

Les salariés réagissent alors : « Il s’agit tout simplement d’une déclaration de guerre au personnel de l’usine », selon un porte-parole du comité d’entreprise.

Une Volkswagen ID.5 dans l’usine de Zwickau // Source : Volkswagen

En effet, la demande de voitures électriques peine à décoller. En France, le mois d’août dernier a même enregistré une baisse de 33 % des immatriculations de véhicules électriques par rapport à la même période en 2023. Heureusement, sur la période de janvier à août, on note une progression légère.

Volkswagen traverse une période difficile

Mais au-delà des chiffres de ventes moyens des voitures électriques, cette décision s’explique par une situation financière délicate pour Volkswagen.

En effet, la marge bénéficiaire du constructeur allemand est tombée à 2,3 % au premier trimestre 2024, contre 3,8 % l’année dernière. De plus, l’augmentation des coûts de fonctionnement a fragilisé sa situation économique et sa stabilité en bourse. Sur son plus grand marché, la Chine, Volkswagen perd également des parts de marché face aux constructeurs locaux. Par ailleurs, la transition vers l’électrique est plus longue et coûteuse que prévu pour le groupe.

Dans ces conditions, on comprend mieux la prudence de Volkswagen sur ses dépenses, notamment lorsqu’il s’agit de construire une usine dédiée aux batteries pour un marché dont la croissance montre des premiers signes de faiblesse.