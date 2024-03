Ce kit panneaux solaires plug and play au tarif réduit va baisser vos factures d’électricité

L'énergie solaire est gratuite, peut vous aider à réduire le niveau de vos factures d'électricité, mais cela demande toujours un investissement initial qui peut en rebuter beaucoup. Avec ses panneaux solaires plug & play Soria, Avidsen promet une capacité de production de 400 Wc et cela pour moins de 500 euros au lieu de 750 euros en moyenne.

Avec la dernière augmentation des prix de l’électricité, uniquement due aux taxes pour rappel, le poids de la facture énergétique déjà pesante grève encore plus les budgets. Les panneaux solaires plug and play, qui avaient déjà le vent en poupe, intéressent de plus en plus de Français. En effet, ils permettent à moindre coût de produire son électricité en autoconsommation en toute simplicité.

L’énergie est transmise à votre habitation via une simple prise domestique et, en plus, les modalités d’installation sont devenues très complètes. Les panneaux peuvent être posés au sol, accrochés à un mur et, depuis l’année dernière, les kits pour balcon se sont installés dans le paysage solaire hexagonal. C’est dans ce contexte qu’Avidsen lance son offre Soria, des panneaux solaires plug and play efficients au rapport qualité/prix plus qu’agressif.

Un kit solaire complet et polyvalent

Le kit Soria se compose de quatre panneaux photovoltaïques monocristallins de 100 Wc, soit une puissance de production potentielle de 400 Wc. Chaque panneau occupe une surface de 80,5 x 70 x 2,5 cm dans un cadre en acier, et pèse 5,2 kg. Avidsen promet un rendement supérieur à 20%.

Il est accompagné d’un micro-onduleur qui accepte jusqu’à 500 W en entrée et 400 W en sortie. Il est certifié IP65 pour un usage en extérieur sans risque et intègre le Wi-Fi.

Soria proposera trois types d’installations. Les panneaux sont livrés avec un support qu’il suffit de poser sur un sol plat, et l’inclinaison sera alors au maximum de 30°. Attention, il n’est pas conseillé de les poser sur un toit plat ou incliné.

Pour une installation verticale, afin d’exploiter des surfaces souvent négligées et inutilisées, il suffira d’utiliser le kit d’installation murale, qui permet une inclinaison de 60°. Enfin, si vous n’habitez pas en maison et souhaitez tout de même profiter de l’autoconsommation, un kit balcon est proposé en sus, au prix de 29,99 euros. Cependant, nous n’avons pas d’information sur l’inclinaison possible dans ce dernier cas.

Au cœur de l’expérience utilisateur de Soria se trouve l’application Avidsen Home. Cette plateforme permet un suivi en temps réel de la production d’énergie, offrant aux utilisateurs une visibilité complète sur l’efficacité de leur installation. Parmi les fonctionnalités clés, on retrouve :

Suivi de la production : Visualisez instantanément la quantité d’énergie produite par vos panneaux.

Comparaison de la consommation : Évaluez vos économies en comparant la consommation d’énergie d’un mois à l’autre.

Historique de production : Consultez l’historique complet de votre production d’énergie pour analyser les tendances et optimiser votre consommation.

En ajoutant un second kit, la capacité de production peut atteindre 800 watts, mais sur deux prises différentes, l’onduleur du kit étant limité à 500 W en entrée et 400 W en sortie.

Là où ce kit se démarque le plus, c’est par son prix de 499 euros, auquel il faut rajouter 34,90 euros si vous souhaitez le kit balcon. Un tarif très agressif, alors que la concurrence se positionne en moyenne à 750 euros pour 420 Wc. Si le matériel et l’application suivent, il pourra alors se positionner comme une des meilleures offres du marché et certainement la plus accessible.

Rappelons aussi que vous pouvez vous tourner vers des abonnements EDF Tempo ou ZenFlex pour réduire vos factures d’électricité.