Voici à quel point le coût de l’électricité renouvelable dégringole

Côté énergies renouvelables, la décrue des prix ne cesse de faire des heureux. Et ce ne sont pas les experts de BloombergNEF qui diront le contraire. À en croire un récent rapport du cabinet d’étude dédié à la transition énergétique , les coûts de l’électricité produite par des sources renouvelables devraient continuer à diminuer durant l’année à venir (de 2 à 11 %).

Jason Mavrommatis – Unsplash

Rien de nouveau sous le soleil : depuis 2010, le coût de production des énergies renouvelables (EnR) a amorcé une lente décrue, qui ne cesse de se confirmer année après année. Et 2025 ne devrait pas faire exception à la règle !

Énergies renouvelables : des coûts en chute libre, une compétitivité en hausse

Malgré un retour des prix des combustibles fossiles à leur niveau historique, la production d’électricité à partir de technologies d’énergie renouvelable s’avère de plus en plus compétitive. La championne incontestée des EnR en matière de rentabilité ? L’énergie solaire photovoltaïque. Après avoir été pas moins de 414 % plus chère que ses homologues fossiles en 2010, en 2023, le LCOE (le coût actualisé de l’énergie)* de l’énergie photovoltaïque solaire était inférieur de 56 % à la moyenne des alternatives alimentées par des combustibles fossiles, d’après l’IRENA.

Autre fait marquant : sur les 473 gigawatts (GW) supplémentaires enregistrés en 2023, 81 % (ou 382 GW) des nouveaux projets d’énergies renouvelables à grande échelle mis en service présentaient des coûts inférieurs à ceux de leurs alternatives alimentées aux combustibles fossiles. De quoi se réjouir, lorsqu’on sait que 30 % de l’électricité produite dans l’UE au premier semestre 2024 provenait de l’éolien et du solaire, dépassant pour la première fois les combustibles fossiles (27 %) !

Des chiffres qui démontrent, s’il en fallait, qu’après des années de baisse des coûts et d’amélioration des technologies, les avantages socio-économiques et environnementaux du déploiement des énergies renouvelables sont désormais plus que convaincants.

Statista

*La LCOE (Levelized Cost of Electricity) est le coût actualisé de l’énergie, représentant le prix moyen auquel l’électricité doit être vendue pour couvrir l’ensemble des coûts de production d’une installation sur toute sa durée de vie.

En 2024, les nouveaux projets renouvelables se sont de nouveau multipliés. Bonne nouvelle à la clé : les coûts ont poursuivi leur baisse. Selon le dernier rapport de Bloomberg New Energy Foundation (BNEF) sur « le Levelized Cost of Electricity », publié pour la seizième année consécutive, les tarifs de production d’électricité devraient de nouveau reculer de 2 à 11 % au cours de l’année à venir.

Vers une baisse des factures d’électricité grâce aux énergies renouvelables ?

Derrière cette tendance, une promesse pour les consommateurs : des factures d’électricité potentiellement allégées à long terme. En effet, les EnR réduisent la dépendance aux énergies fossiles et donc aux fluctuations du gaz et du charbon, grands responsables des hausses récentes des prix de l’énergie.

D’ailleurs, les chiffres parlent d’eux-mêmes : depuis 2000, les nouvelles capacités renouvelables ont permis d’économiser pas moins de 409 milliards USD sur les coûts de combustible dans le secteur de l’électricité en 2023. Avec la poursuite du déploiement des EnR, ces économies pourraient se répercuter encore plus sur les prix de l’énergie, notamment en Europe, où le développement des infrastructures renouvelables se poursuit à vitesse grand V.

Pour Mathias Kimmel de Bloomberg, « la tendance générale à la réduction des coûts est désormais tellement forte que personne, pas même le président Trump, ne pourra l’arrêter« .

En bref, pour espérer une stabilité (voire une baisse) des prix de l’électricité, il faudra miser sur davantage de renouvelables !