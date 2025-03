Voici l’impact des voitures électriques sur la consommation mondiale d’électricité

La demande d’énergie n’a jamais connu une hausse aussi importante qu’en 2024 au cours de ces dix dernières années. On revient sur les différentes raisons, notamment les voitures électriques et… la climatisation.

Source : Andrey Metelev sur Unsplash

L’année 2024 a été marquée par des températures particulièrement élevées. La chaleur a entraîné une augmentation significative de la demande en systèmes de refroidissement, et a ainsi contribué à une hausse de la consommation électrique mondiale.

Parallèlement, l’essor des ventes de véhicules électriques et l’expansion des industries énergivores ont également stimulé la demande en électricité.

Selon un récent rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), ces dix dernières années, la demande d’énergie n’a jamais connu une hausse aussi importante qu’en 2024. L’augmentation enregistrée a été de 2,2 %, contre une moyenne annuelle de 1,3 % entre 2013 et 2023.

Cette tendance a été fortement tirée par l’électricité, avec près de 1 100 térawattheures (TWh) supplémentaires consommés par rapport à l’année précédente. C’est plus du double de la consommation annuelle de la France. Les principaux facteurs de cette hausse sont l’électrification croissante des voitures, et une demande accrue en climatisation suite aux températures records enregistrées en 2024.

Des demandes élevées en refroidissement

Peut-être ne l’avez-vous pas remarqué, mais 2024 vient de s’établir comme l’année la plus chaude jamais enregistrée, dépassant 2023 qui devient alors la deuxième plus chaude. Avec des températures en hausse constante et des vagues de chaleur fréquentes, surtout en Chine, en Inde et aux États-Unis, la climatisation a été sollicitée comme jamais auparavant.

Selon l’AIE, les besoins en refroidissement ont bondi de 20 % par rapport à la période 2000-2020. En 2024, les canicules ont été responsables de 20 % de l’augmentation de la consommation électrique mondiale. Par ailleurs, la demande en électricité des bâtiments a globalement grimpé de 60 % en raison de cette demande accrue en climatisation.

Cela a également eu un impact sur les émissions de CO2. L’utilisation importante de solutions de refroidissement a mené à une consommation plus élevée de charbon. Le fameux cercle vicieux ne cesse d’être alimenté : plus de climatisation entraîne plus d’émissions de CO2, empirant le réchauffement planétaire…

Une explosion des ventes des véhicules

La hausse de la demande en électricité a été aussi en majeure partie due à l’électrification des voitures. Selon l’AIE, la demande du secteur du transport a augmenté de 8 % en 2024. En effet, les ventes mondiales des voitures électriques ont connu une croissance de 25 % avec 17 millions d’unités vendues, contre 14 millions en 2023.

Renault 5 E-Tech // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

La Chine a largement dominé le marché en ayant capté deux tiers des ventes mondiales. Aux États-Unis, l’introduction de nouveaux modèles et les avantages fiscaux ont stimulé le marché. En revanche, dans l’Union européenne, une baisse de 6 % a été enregistrée. Malgré une explosion des ventes au Royaume-Uni, une baisse globale a été notée à cause la suppression des subventions pour l’achat de véhicules électriques en Allemagne à la fin de 2023.

En plus de la climatisation et de l’électrification des véhicules, l’augmentation de la consommation électrique en 2024 a aussi été stimulée par la hausse des activités manufacturières, ainsi que par une demande croissante des centres de données.

La bonne nouvelle est que la hausse globale de la demande a été majoritairement couverte par des sources d’énergie propre. En effet, 80 % de l’augmentation a été assurée par le nucléaire et les renouvelables.