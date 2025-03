Les tuiles solaires prouvent leur efficacité : ce bâtiment français produit d’électricité plus qu’il ne consomme

Ce bâtiment historique implanté en Normandie accueille désormais l’une des plus grandes installations de tuiles photovoltaïques en France. La nouvelle toiture solaire permet non seulement d’améliorer l’efficacité énergétique de l’édifice, mais aussi de préserver son esthétique architecturale.

Le bâtiment des services techniques de la commune de Rives-en-Seine après sa réhabilitation thermique. // Source : Edilians

Pendant plus d’un an, la commune de Rives-en-Seine a entrepris la réhabilitation thermique d’un de ses bâtiments, celui qui abrite notamment les services techniques. Datant de l’après-guerre, cet édifice servait autrefois d’atelier de réparation pour les bacs du port autonome de Rouen. Situé à proximité du Couvent des Capucins, un monument du XVIIe siècle, il se trouve dans un périmètre protégé, ce qui impose des contraintes strictes en matière de conservation du patrimoine architectural.

Les travaux ont porté sur l’amélioration de l’isolation et la réfection complète de la toiture. Afin d’intégrer une installation solaire tout en respectant l’aspect d’origine du bâtiment, la commune a opté pour des tuiles photovoltaïques en terre cuite. « L’un des versants de la toiture étant orienté plein Sud, il était inconcevable de ne pas profiter de cette réhabilitation pour produire de l’énergie tout en préservant l’identité architecturale du bâtiment tel qu’il a été construit, avec ses tuiles mécaniques rouges », explique Bastien Coriton, maire de Rives-en-Seine, cité par PV Magazine.

Plus de 2 000 tuiles solaires

Occupant une surface de 475 m², la centrale solaire installée sur le toit des services techniques de Rives-en-Seine figure parmi les plus grandes de son genre en France. Pour ce projet, la commune a choisi des tuiles solaires en terre cuite fournies par l’entreprise Edilians, un spécialiste du secteur. Ces modules photovoltaïques ont été intégrés aux tuiles HP10 rouges traditionnelles, également achetés chez le même fournisseur. Selon Edilians, au total 2 100 modules ont été installés, pour une puissance de 60 kWc.

Grâce à l’ensemble des travaux de réhabilitation thermique, le bâtiment est passé dans la classe énergétique A. Alors qu’il consommait auparavant 261 kWh d’énergie primaire par mètre carré et par an, il afficherait désormais l’inverse, soit une production annuelle de 309 kWh par an et par m2.

Une vue plus près des tuiles solaires d’Edilians. // Source : Edilians

Tuiles solaires : une parfaite intégration paysagère, mais à quel prix ?

Bien qu’elles soient encore peu répandues, les tuiles solaires ont su se faire une place sur le marché grâce à leur discrétion et leur intégration harmonieuse aux toitures traditionnelles. Elles constituent une alternative aux panneaux photovoltaïques classiques, notamment dans les zones protégées où les installations trop visibles ne sont pas autorisées.

Cependant, au-delà de leur aspect esthétique, leur performance reste limitée. Les tuiles solaires affichent en effet un rendement bien inférieur à celui des panneaux conventionnels. Selon EDF Solaire, leur puissance moyenne est d’environ 90 Wc/m², contre 180 à 225 Wc/m² pour des modules standards.

Le coût peut également représenter un frein à leur adoption. L’achat et l’installation de tuiles solaires varient entre 900 et 2 000 euros par mètre carré, tandis que les panneaux photovoltaïques classiques reviennent en moyenne entre 195 et 800 euros par mètre carré.

Le coût total de la toiture (qui comprend également sa réfection) s’est élevé à 400 000 euros.

Précisons que Tesla propose également des tuiles solaires, mais pas encore en France.