Ce géant des robots tondeuses ne serait qu’à un pas de lancer son premier scooter électrique

Quelques années après plusieurs concepts prometteurs, Husqvarna pourrait se lancer sur le créneau du scooter électrique comme des spéculations sur un dépôt de nom le laissent entendre.

Débroussailleuses, taille-haies ou encore robots tondeuses, voilà peut-être ce à quoi vous pensez quand on vous parle de Husqvarna. Au moins pour ceux qui ont un jardin. Pour d’autres, cette ancienne manufacture royale de Suède est plutôt synonyme de motos enduro et de cross. Personne n’a tort.

En revanche, pour les amoureux de la mobilité électrique, aussi vaste soit le groupe, pas grand chose à se mettre sous la dent. Certes, il y a des vélos électriques depuis peu. Mais la suite s’annonce bien plus électrisante, comme ont pu l’annoncer les trois concepts de trottinette (Bltz), moto (E-Pilen) et scooter (Vektorr) depuis deux ans. Depuis, c’est un peu le silence radio. À moins que l’un des trois soit plus proche de l’arrivée sur nos routes qu’on pourrait le croire !

Affaire de famille

Il y a quelques semaines en effet, fin 2023, un nom nous a mis la puce à l’oreille, tout comme nos confrères de Caradisiac : celui de Bajaj Vector, déposé par le constructeur Bajaj Auto Limited en Inde. Quel rapport avec Husqvarna, sachant que l’orthographe entre le nom déposé et celui du concept de 2021 n’est même pas le même ?

En réalité, Bajaj a racheté en 2007 pas moins de 14 % de parts dans le célèbre fabricant autrichien de motos KTM. Et il se trouve que par le plus grand des hasards (ou pas), Husqvarna Motorcycles est depuis un peu plus d’une décennie une filiale du même KTM. Le voilà le lien !

Un concept au look futuriste

Et s’ił fallait apporter encore un peu d’eau au moulin de ces spéculations, Bajaj commercialise déjà sur son marché domestique un scooter électrique, le Chetak, qui pourrait tout à fait laisser sa place au Vector. Sachant que sur le marché indien, le Chetak n’a jamais vraiment rencontré le succès escompté.

Pour rappel, le concept du Husqvarna Vektorr proposait une autonomie de 95 kilomètres et une vitesse de pointe de 45 km/h. Mais c’est bien tout ce que le constructeur avait bien voulu révéler. Un équivalent 50 cc avec un look futuriste qu’on verrait bien arriver un jour chez nous !