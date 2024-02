Sous son look original, ce scooter électrique tout-terrain s’adresse à une clientèle improbable

La firme canadienne Tectus vient de présenter son Tectus AWD, une sorte de scooter électrique à trois roues, avec une carrosserie fermée, et surtout doté d'une traction intégrale !

Il n’est pas rare de tomber sur des engins pour le moins originaux. Il y a quelques jours ce scooter qui se transforme en tuk-tuk. Ou encore le Twike qui est à mi-chemin entre la voiture électrique et le vélo à assistance électrique, et qui offre une autonomie impressionnante. Allez cadeau, on vient de tomber sur un nouvel engin qui mérite votre attention de par son originalité esthétique aussi bien que pour la mécanique qu’il cache. Son nom ? Le Tectus ;

Et oui, c’est peut-être le retour du scooter fermé, comme l’était à son époque le BMW C1. Ou presque ? Parce que là, le Tectus offre un habitacle complètement fermé. Et différence de taille, il dispose de trois roues : deux à l’arrière, et une à l’avant. Et il ne vous aura pas échappé que ce véhicule monoplace présente de gros pneus prêts à sortir des chemins tout tracés. Il y a une bonne raison à ça.

Il cache bien son jeu

En effet, le Tectus qui est produit par la société canadienne Avvenire, propose une transmission intégrale. Oui oui, toutes les roues, les trois, sont motrices. Deux moteurs électriques sont disposés dans l’engin, un pour la roue avant, l’autre pour l’essieu arrière. La puissance totale est plutôt limitée avec 2000 watts (2 KW), tout comme la vitesse de pointe de 32 km/h seulement.

En réalité, ce Tectus n’a pas pour vocation d’accueillir des baroudeurs sous son auvent qui se bascule vers l’avant pour pouvoir rentrer dans l’habitacle. Avvenire a plutôt pensé… aux personnes âgées. Franchement, quand on voit son look et ses gros boudins à la place des pneus, on n’y aurait pas pensé. Le but étant de leur offrir un engin qui leur permette de voyager quelles que soient les conditions météo, pluie, froid… Et si le pilote n’ira pas bien vite, il pourra aller loin avec ses 180 km d’autonomie.

Bien équipé, ce drôle de scooter qui pourrait séduire bien au-delà de la seule clientèle âgée, offre par exemple la climatisation, le chauffage, la caméra de recul, le GPS ou encore la recharge à induction pour smartphone. Son prix ? À partir de 6995 dollars, ou 6500 euros hors taxes.