Cette étude néerlandaise montre qu’avoir un vélo électrique n’est pas forcément source de tranquillité

L’association néerlandaise ANWB a mené une enquête auprès de 1400 membres. En ressort le sentiment suivant : la peur de faire voler son cycle est plus grande dès lors que vous possédez un vélo électrique. De ce fait, les utilisateurs ont tendance à davantage le garer chez eux.

Considéré comme l’une des places fortes européennes du vélo, les Pays-Bas font partie des nations où le cycle tient une place de choix dans les modes de transports du quotidien. Ces dernières années, le vélo électrique a lui aussi gagné du terrain auprès des utilisateurs néerlandais, comme le montre une récente étude de l’ANWB.

Cette association composée de 4 millions de membres et dédiée à la mobilité estime que 42 % des cyclistes du pays utilisent aujourd’hui un VAE, soit presque la moitié. Sa dernière étude menée auprès de 1400 personnes tend aussi à montrer le fait suivant : posséder un vélo électrique renforce la peur de se le faire voler.

Une tendance à plus le garer chez soi

Aux Pays-Bas, le prix moyen d’un vélo électrique atteint les 2237 euros, contre 750 euros pour un cycle musculaire. Forcément, la valeur financière plus grande d’un VAE tend à le rendre « précieux » à nos yeux. Se le faire voler fait perdre au passage plus d’argent à l’utilisateur, qui investit en moyenne bien plus par rapport à un vélo classique.

De ce constat résultent deux conséquences : les personnes en possession d’un vélo électrique ont tendance à bien plus le garer, au chaud, à leur domicile : 29 %, contre 21 % en 2018, dans un pays où il est coutume d’attacher sa monture à l’extérieur dans de grands parkings, ou bien dans des locaux privés rattachés à un immeuble par exemple.

Un taux plus élevé d’assurés

Aussi, les membres interrogés souscrivent bien plus souvent à une assurance, à hauteur de 69 %, quand les propriétaires d’un vélo non électrique ne le font qu’à hauteur de 22 %. Là encore, une assurance a d’autant plus d’intérêt sur un bien dont le coût est relativement élevé.

Sans donner de chiffres précis, l’ANWB indique enfin que les cyclistes électriques utilisent bien plus souvent deux cadenas ou des traceurs GPS pour sécuriser leur véhicule. On le sait, ce genre de tracker est un atout considérable pour retrouver son vélo volé, comme nous le montrent les chiffres édifiants communiqués par Decathlon, Cowboy ou encore Gaya.