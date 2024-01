Attention, ces batteries pour vélos électriques sont dangereuses : ne les achetez pas

Les autorités britanniques ont émis une alerte concernant un modèle de batteries pour vélos électriques de marque chinoise UPP, car celle-ci provoquerait des incendies. Problème : elle est aussi bien vendue sur Amazon que Aliexpress et eBay.

Les vélos électriques vendus par les grandes marques en France n’ont jamais eu de problème particulier sur la sécurité de leurs batteries. Il en est autrement pour certains modèles vendus en ligne, et notamment pour une batterie ciblée par les autorités du Royaume-Uni.

Danger d’incendie sur ces batteries vélo UPP

Le Bureau de la Sécurité et des Normes Produits (Office for Product Safety and Standards ou OPSS) a émis une alerte pour des cas d’incendie. Cela concerne les UPP U004 et U004-1, écoulées par 20 revendeurs et quatre plateformes mondiales que sont Amazon, Aliexpress, eBay et Made in China. Produites en Chine et de forme triangulaire pour venir se loger dans un cadre, elles alimentent une assistance pour vélo électrique.

« Nous considérons que ces batteries UPP sont dangereuses, et c’est pourquoi nous avons pris l’initiative d’arrêter leur distribution » explique l’OPSS. « Les consommateurs ont besoin de connaître le risque de défauts de ces batteries, et les conséquences potentiellement fatales ». Elle a ainsi adressé un message d’interdiction de vente aux différents revendeurs, dont les 4 plateformes qui se sont pliées selon notre recherche.

Une mauvaise qualité et une absence de capteur thermique…

L’organisme va même plus loin en préconisant « d’arrêter d’utiliser le produit et de contacter le revendeur pour un recours » tout en conseillant de « les amener au service de collecte le plus proche ».

En effet, les batteries UPP seraient « mal construites avec de mauvaises soudures n’assurant pas la connexion des éléments » et « ne possèdent pas de capteur thermique ». Ce dernier est pourtant mentionné sur le site Amazon USA, essentiel pour prévenir d’une surchauffe. Oui, les batteries sont toujours visibles sur différents sites dont l’officiel UPP (Unit Pack Power), tout comme la version américaine d’Amazon ou sur Aliexpress France.

Conseil pour vous qui souhaitez vous équiper d’une batterie, n’achetez pas les UPP U004. Aussi, vérifiez bien que la référence de votre achat de composant vélo n’ait pas déjà fait l’objet d’un incident ou d’un rappel.