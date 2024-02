Comment ces nouveaux moteurs de vélos électriques seront presque impossibles à débrider

Le fabricant allemand de moteurs pour vélos électriques Brose a dévoilé son système de sécurité pour ses Drive3 Peak Drive, contrecarrant ainsi les tentatives de modifications et notamment de débridage.

En France, les vélos électriques ont pour obligation de couper l’assistance à 25 km/h, en tous cas pour les VAE hors speedbikes. Le problème, c’est que certains petits malins aiment trafiquer les moteurs afin d’outrepasser cette règle. Des opérations non sans risques pour la conduite et pour le vélo en lui-même. Sans parler du fait que votre assurance serait tout bonnement inutile en cas d’accident.

Une nouvelle protection contre les moteurs vélo trafiqués

Les fabricants ont pris conscience de ces modifications après-vente, notamment les principaux acteurs Bosch et Shimano bien plus difficiles à manipuler que leurs concurrents chinois. Brose veut rejoindre ce clan des moteurs de vélos électriques sécurisés, avec sa nouvelle génération tournant à 48V. Les futurs Brose Drive3 Peak accueillent donc une solution de cybersécurité, développée durant 6 mois en collaboration avec Cyres Consulting.

« Les vélos électriques sont très exposés aux tentatives de hacking et autres cyberattaques », explique Florian Sack, le directeur des architectures système de Brose E-Bike. « Le concept intelligent et robuste bloque les interventions et modifications non autorisées. Cela minimise les suspicions de mauvais fonctionnements et donc les inquiétudes des fabricants et revendeurs. »

Des boucliers entre chaque composant du système électrique

Plus concrètement, le système de Brose « empêche les modifications du moteur par le biais du logiciel » opérées par un tiers. La marque allemande précise que « la technologie utilise des méthodes de cryptographie pour la communication entre les différents composants ». Ainsi, des boucliers viennent sécuriser les échanges entre le contrôleur, le moteur et la batterie du vélo électrique.

Ces nouveaux moteurs vélo Brose Drive3 Peak arriveront dans le courant de l’année 2024.