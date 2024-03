Les vélos électriques dominent largement les trottinettes en Europe : la preuve par les chiffres

Le baromètre 2023 de Fluctuo, qui établit un bilan et analyse toutes les données de la mobilité partagée en Europe, montre que le vélo électrique en free floating prend toujours plus de l’importance sur le Vieux continent. Inversement, les trottinettes électriques en libre-service tendent à stagner.

Chaque année, Fluctuo publie un baromètre très détaillé relatif à la mobilité partagée en Europe. Le spécialiste des données s’attarde sur cinq grandes catégories de véhicules : les trottinettes électriques, les VAE en free floating, les vélos électriques en station, les scooters électriques en libre-service et les voitures elles aussi en libre-service.

Le rapport de l’année 2023 a tout récemment été publié. L’occasion de se pencher sur les catégories « vélos et trottinettes ». Les résultats observés sont intéressants à plus d’un titre, après un millésime 2023 mouvementé où les trottinettes électriques ont par exemple été interdites à Paris, depuis septembre dernier plus précisément.

La trottinette en perte de vitesse

À ce propos, Fluctuo revient sur les conséquences de cette décision municipale à l’échelle européenne. « Bien que les répercussions de l’interdiction des trottinettes à Paris n’aient pas été aussi graves qu’on le pensait, elles ont mis tout le monde sur le qui-vive », peut-on lire sur le document.

Et de poursuivre : « Des villes comme Rome, Berlin et Bruxelles ont toutes réduit de manière significative le nombre d’opérateurs et de trottinettes électriques. Au niveau européen, on assiste à un renforcement des réglementations imposées par les villes ». La capitale allemande s’est en effet délestée de 6 000 engins, contre 12 000 pour Bruxelles.

Plus globalement, sur les 115 villes analysées, les flottes de trottinettes électriques en libre-service ont augmenté… de 1 %. Soit un pourcentage plus que famélique. Le nombre de trajets, lui, a connu un léger bond de 3 %. Paris parvient tout de même à se classer 5ᵉ avec 8 millions de trajets enregistrés entre janvier et septembre. À n’en pas douter, la Ville lumière disparaîtra définitivement de ce classement l’an prochain.

Face aux diverses mesures prises par les villes, les régions de la France et du Benelux ont connu la plus forte réduction de flottes : à hauteur de 31 %. À vrai dire, c’est du côté de l’Europe de l’Est que le marché se ressaisit, avec des flottes en augmentation de 33 %, boostés par les marchés polonais et roumains notamment.

Les vélos en pleine expansion

Le recul des trottinettes en libre-service a-t-elle profité aux vélos électriques ? On pourrait penser que oui, eu égard aux excellents chiffres relevés par Fluctuo. En Europe, les flottes ont grossi de 22 % (+ 50 % pour les VAE en libre-service, + 9 % pour les vélos en station) et le nombre de trajets de 20 % (+ 54 % pour les VAE en libre-service, + 13 % pour les vélos en station).

Source : Fluctuo Source : Fluctuo

Grâce à son service Vélib’, Paris est la ville qui a enregistré le plus de trajets de vélos en station : 45 millions, devant Barcelone (20 millions) et Londres (8,5 millions). La capitale britannique domine en revanche le classement des trajets à vélo en libre-service, avec un total de 20 millions, contre 12,5 millions pour la France. Ce secteur a globalement le vent en poupe.

Pour prendre encore plus de hauteur, peut-on noter un total de 600 millions de trajets enregistrés en Europe en 2023, tous véhicules confondus, contre 545 millions en 2022 et 405 millions en 2021. Le nombre de véhicules partagés s’élève quant à lui à 930 000, soit une valeur qui a plus que doublé depuis 2020.

