Comment l’Europe veut faciliter la pratique du vélo (électrique) grâce à ce texte fondateur

Voulant transformer le vélo en transport du quotidien, la « Déclaration européenne pour le vélo » livre ses axes de développement basés sur la formation, le stationnement et l’infrastructure. Un texte en ce sens a été signé.

Si chaque pays pousse à son rythme l’adoption du vélo et du vélo électrique comme moyen de transport (et non plus seulement un loisir), l’Union européenne veut aller loin en mutualisant les forces de chaque nation. L’UE vient ainsi de signer un texte historique pour le cycle, la « European Declaration on Cycling », ou « Déclaration européenne pour le vélo » en français.

« Nous reconnaissons la myriade de bénéfices du vélo : il réduit la pollution, diminue les bouchons, et promeut une meilleure santé », explique la commissaire au Transport Adina Vălean. « Le vélo est une pierre angulaire de l’industrie européenne, favorisant l’innovation et la croissance, tout en créant des emplois locaux de haute qualité », poursuit-elle. « Soutenir la pratique du vélo, c’est s’aligner avec la stratégie industrielle de l’UE et ses objectifs. »

Les 8 commandements du vélo

Mais que contient ce texte et que peut-il concrètement changer ? Ce n’est ici pas une loi forçant les membres de l’UE à appliquer des mesures. Cette déclaration est « un engagement politique commun », ou autrement dit « une boussole stratégique pour les politiques et initiatives existantes et futures liées au cyclisme ».

Le texte repose sur huit piliers fondamentaux afin de promouvoir le vélo en Europe :

Développer et renforcer les politiques cyclistes ;

Encourager une mobilité inclusive, abordable et saine ;

Créer des infrastructures cyclables plus nombreuses et de meilleure qualité ;

Accroître les investissements et les conditions favorables à l’utilisation du vélo ;

Améliorer la sécurité routière ;

Favoriser des emplois de qualité et la renommée mondiale de l’industrie européenne ;

Soutenir la multimodalité et le cyclotourisme ;

Améliorer la collecte des données relatives à l’utilisation du vélo.

Former les enfants et créer une meilleure infrastructure cyclable

Ces huit chapitres décrivent également un total de 36 mesures possibles pour que le vélo devienne plus accessible et sûr. On en retient quelques-unes, comme la formation aux enfants et l’inclusion des personnes âgées ou en situation de handicap.

Aussi, l’infrastructure des pistes cyclables est cruciale, notamment « en séparant physiquement » les pistes avec des bordures par exemple. Le réseau ne doit pas concerner que les grandes villes, mais il doit également « améliorer la connectivité entre les zones périurbaines et rurales et les centres-villes ».

Sécuriser le stationnement vélo et produire local

Un autre enjeu majeur est celui du stationnement vélo sécurisé. La déclaration veut renforcer cela « notamment dans les gares ferroviaires et routières et les plateformes de mobilité ». Si garer son vélo en lieu public reste la seule solution, le texte appuie sur la nécessité « de redoubler d’efforts pour lutter contre le vol de vélos ».

Enfin, soulignons la volonté de l’UE « d’accroître la production européenne d’une large gamme de vélos, notamment des vélos électriques ». Aujourd’hui, les VAE restent encore majoritairement produits en Asie, surtout leurs composants tels le moteur et la batterie. Cela change peu à peu, à l’image des moteurs Yamaha ou Valeo, ainsi que des Radior à 98 % européens et Moustache avec son cadre français.