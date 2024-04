Comment la filière internationale du cycle veut rendre la production des vélos plus durable

Au Taipei Cycle Show 2024, trois mesures prioritaires pour rendre la chaîne d’approvisionnement du cycle plus durable a été adoptée par les grands industriels de la filière. À l’ordre du jour : l’éducation, l’énergie et l’écoconception.

Si le vélo mécanique et le vélo électrique font partie des modes de transport parmi les plus écologiques, leur processus de production n’en reste pas moins polluant – à leur échelle – pour la planète. Le fait même d’importer un cadre de vélo de l’Asie vers l’Europe génère des émissions : il faut en effet traverser la planète pour l’acheminer, quand une production locale permettrait de réduire ce bilan carbone.

Trois piliers prioritaires

Pour ce faire, l’industrie internationale du vélo tente de donner le la. La World Bicycle Industry Association (WBIA) a en effet adopté 10 grandes mesures pour rendre la chaîne d’approvisionnement du cycle plus durable. Cette initiative est à mettre au crédit de la Taiwan Bicycle Association, nous apprend Bike EU.

Dans le cadre du Taipei Cycle Show 2024, trois principes prioritaires ont été mis à l’ordre du jour : l’éducation, l’énergie et l’écoconception. Dans les prochains mois, la WBIA va constituer un groupe d’experts pour accompagner ses membres et dresser un premier état des lieux de la filière.

Coup d’envoi à l’automne 2024

Dès l’Eurobike 2024, organisé en juillet prochain, un « modèle opérationnel et une validation stratégique » devraient être présentés par l’organisme, avant que les premières résolutions n’interviennent à l’automne 2024. C’est ici un projet commun qui vise à mettre en conformité les grands industriels et à uniformiser des méthodes plus durables.

Force est de constater que ce projet d’envergure n’en est qu’à ses balbutiements, mais qu’une dynamique semble être lancée, avec, on l’espère, des résultats concrets dès 2025.