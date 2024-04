Ces accessoires très pratiques pour vélos fabriqués par Caddie mêlent style et respect de la planète

Fabricant ses produits en France, l'entreprise Manivelle spécialisée dans l’accessoire vélo joue sur le réemploi et l’upcycling, sans oublier l’allure rétro irrésistible. Voici ses nouveaux produits : des portes-bagages et sacs.

Si vous possédez un vélo électrique de ville ou gravel, l’achat est suivi de la recherche d’accessoires pour augmenter sa polyvalence. Mais pour ne pas forcément sombrer dans le made in Asie, Manivelle propose plusieurs produits bien de chez nous, élégants et pratiques.

Un panier vélo Caddie avec son Cabas surcyclé

Parmi eux, le “Porteur” est un panier vélo compatible avec des vélos de 26 pouces jusqu’à 29 pouces (700C). En acier haute résistance, son allure ressemble à s’y méprendre aux Caddie. Justement, c’est une collaboration avec la célèbre marque de chariot et Manivelle. Ce panier supporte 10 kg, pèse moins d‘un kg et est à fixer sur l’axe de roue ou insert de fourche. Au tarif de 85 euros, il se décline en version “Panier” à 95 euros avec ses flancs hauts. Mais il est seulement compatible avec une fourche percée.

Une version noire existe. // Source : Manivelle Aussi fabriquée en France par Caddie, le panier à flancs haut. // Source : Manivelle Ce cabas est spécialement adapté // Source : Manivelle Cettte cage de fourche est aussi made in France. // Source : Manivelle Une sangle est proposée, venant d’Allemagne. // Source : Manivelle

Manivelle dispose aussi d’un « Cabas » spécialement adapté aux dimensions de ces paniers. Lui aussi fabriqué en France à Strasbourg, il arrive tout juste en “V2” plus léger (590 g) et intègre 6 poches extérieures. Bon point écologique, il surcycle des bâches de camion étanche et le textile vient de stocks non utilisés. Au prix de 95 euros, il existe en 5 coloris.

Large disponibilité pour ces accessoires vélo Manivelle, même à l’étranger

Ces deux produits sont surtout adaptés au vélo de ville. Mais les amateurs de gravel et bikepacking ont aussi leur “Expe”. Cette double cage de fourche en acier produite en interne peut supporter 4 kg de chaque côté, ou environ 12 litres de charge. La paire coûte 150 euros, tandis que la petite sœur “mini Expe” fabriquée par Caddie tombe à 24 €. La marque prévoit même des sangles (10 euros) fabriquées en Allemagne.

Les accessoires vélo de Manivelle sont disponibles soit sur le site officiel, soit chez des revendeurs. Le réseau comprend 40 points de vente en France et même une trentaine hors de nos frontières (Suisse, Belgique, etc).