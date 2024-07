Nouveau vélo électrique Decathlon, Tesla Model Y à moins de 30 000 € et une nouvelle marque Volkswagen – L’actu Survoltés de la semaine

La semaine du 15 juillet 2024 a été marquée par plusieurs actualités marquantes dans le domaine de la voiture électrique et du vélo électrique : Decathlon a dégainé un tout nouveau vélo électrique de route tout en carbone, Tesla a drastiquement baissé les prix de ses Model Y et Model 3 en Espagne, et Volkswagen a lancé une toute nouvelle marque de voitures électriques en Chine.

Decathlon lance un vélo électrique ultra léger et endurant

Decathlon dévoile son nouveau vélo de route électrique en carbone, le Van Rysel E-EDR CF, pesant seulement 12 kg. Équipé d’un moteur Mahle X20 de 1,399 kg et offrant une autonomie maximale de 150 km (extensible à 200 km avec un range extender), ce modèle allie légèreté et performance. La transmission électronique Shimano 105 Di2 et les freins à disque hydrauliques complètent la fiche technique. Le vélo est disponible pour 3800 euros.

Des Model 3 et Model Y neuves à moins de 30 000 euros en Espagne

En Espagne, Tesla propose les Model 3 et Model Y à des prix réduits : 26 990 euros pour la Model 3 et 29 990 euros pour la Model Y. Cette offre, valable jusqu’au 30 septembre, s’inscrit dans le cadre du plan MOVES du gouvernement espagnol, qui offre des subventions pour l’achat de véhicules électriques. Ces initiatives visent à booster les ventes de voitures électriques dans le pays, où celles-ci restent encore faibles.

Volkswagen lance une nouvelle marque automobile en Chine

Volkswagen crée une nouvelle marque, Unyx, pour séduire le marché chinois. Le premier modèle, l’ID.Unyx, est un SUV coupé électrique utilisant le système MEB de VW. Il propose une autonomie de 621 km selon le cycle CLTC, plus optimiste que les standards européens. Volkswagen prévoit de lancer cinq véhicules Unyx d’ici 2026 pour rivaliser avec les marques locales chinoises, comme BYD et Nio, pour ne citer qu’eux.