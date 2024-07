Selon un nouveau rapport dirigé par la banque d’investissement mondiale Houlihan Lokey et le cabinet de conseil Kearney, l’industrie du cycle devrait connaître un nouveau boom au cours de la décennie. Parmi les points d’orgue, une hausse significative des fusions et acquisitions au cours des années 2026 et 2027.

Les montagnes russes. Voilà comment l’on pourrait résumer l’état de santé de l’industrie du vélo des dernières années. Après un boom historique post Covid-19, marqué par une explosion du marché et une forte croissance des vélos électriques, la filière s’est pris de plein fouet une profonde crise qui traîne depuis 2023 déjà.

Pour autant, les observateurs sont optimistes quant à une reprise progressive de la croissance. D’ailleurs, un rapport dirigé par la banque d’investissement mondiale Houlihan Lokey et le cabinet de conseil Kearney va aussi dans ce sens, nous apprend Bike EU. Ce rapport s’appuie sur un mix de données publiques et d’enquêtes menées auprès de 30 dirigeants de l’industrie et d’une dizaine d’investisseurs.

Des hauts et des bas

« L’industrie du vélo peut s’attendre à une reprise progressive avec une hausse significative à moyen et long terme », peut-on lire. Surtout, les années 2026 et 2027 sont pressenties pour être une période charnière, avec une « augmentation des fusions et acquisitions et des opportunités d’investissement ».

Depuis 2023, les fusions et acquisitions auraient pris du plomb dans l’aile, la faute à un recul économique, des tensions géopolitiques et un désintérêt des investisseurs, explique le rapport. Notons que les nombreuses faillites observées dans le secteur ont tout de même mené à un certain nombre d’acquisitions.

Cette période morose a été précédée d’un cycle ultra favorable. Post Covid-19, les fusions et acquisitions auraient fortement progressé avec comme point d’orgue le rachat de Pon (Cannondale, Gazelle, Cervélo, Santa Cruz, etc.) par Dorels Sports pour plus de 800 millions de dollars, ou celui d’Accell Group – actuellement très en difficulté – par KKR pour 1,56 milliard d’euros.

Trois facteurs clés sont cités dans le rapport : les conditions monétaires favorables, le boom du marché et un intérêt croissant des investisseurs financiers.

Avant la pandémie du coronavirus, la conjoncture était tout autre. L’heure était à la consolidation et au réalignement stratégique. « Les investisseurs financiers n’avaient qu’un intérêt et une implication limités dans l’industrie. À ce stade, le marché du vélo était souvent perçu comme étant relativement niche et mature, caractérisé par des perspectives de croissance modestes par rapport à d’autres secteurs », apprend-on.

Un rythme qui devrait reprendre

Le fait est que 81 % des personnes interrogées par Houlihan Lokey et Kearney s’attendent à ce que le rythme de fusions et d’acquisitions reparte de l’avant.

« La bonne nouvelle pour les entreprises de vélo est que nous prévoyons que l’intérêt des investisseurs financiers rebondira relativement bientôt. D’une part, les fonds de rachat disposent de niveaux de réserve record, avec une grande partie des fonds en attente d’investissement depuis plusieurs années. Cela signifie que ces fonds ressentiront la pression de commencer à investir à nouveau », estime le rapport.

Et de poursuivre : « De plus, ceux qui ont investi massivement dans le marché pendant la pandémie arrivent à la fin de leurs cycles d’investissement, qui durent généralement de trois à six ans ». De fait, on s’attend qu’à partir de 2026, une nouvelle dynamique de fusion et d’acquisition prenne progressivement forme.