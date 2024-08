Le recyclage de pneus de vélo est bien plus qu’une réalité : la preuve avec ces chiffres

Leader mondial dans la conception de pneus de vélos, Schwalbe a passé un nouveau cap symbolique dans son programme de recyclage : 1 million de pneus recyclés ont en effet été produits, permettant au passage de réduire les émissions de CO2 de 80 %.

Pour qu’un vélo électrique ou vélo mécanique ait encore plus de sens qu’il n’en a déjà, il convient de rendre toujours plus écologique la manière dont on produit ces cycles. Cela passe par exemple par une production plus locale – que ce soit le cadre, les transmissions ou les freins – mais aussi par des composants recyclés.

La barre symbolique du million

Sur ce point, Schwalbe met un point d’honneur à rendre plus vertueuses ses méthodes de production. Cet acteur allemand est, pour rappel, mondialement connu pour ses pneus de vélo. La gamme Schwalbe est large et couvre un grand nombre de segments, que ce soit des vélos urbains, du VTC, du cargo ou bien du gravel.

En 2023, la firme d’outre-Rhin a lancé un tout programme de recyclage dédié à ses pneus en collaboration avec Pyrum Innovations AG, spécialisé dans le recyclage des pneus usagés. Un peu plus d’un an plus tard, un chiffre symbolique est tombé : 1 million de pneus Schwalbe ont été « collectés, recyclés et réintégrés », annonce fièrement une publication LinkedIn.

Certes, le nombre de vélos produits partout dans le monde dépasse largement le million d’unités, mais il reste intéressant qu’un acteur comme Schwalbe apporte une véritable dynamique sur ce pan écologique si important.

Une technique rodée

Le processus de recyclage fonctionne de la manière suivante : un pneu usagé est d’abord broyé. En découlent des granulés de caoutchouc, lesquels sont chauffés à 700° – c’est la technique dite de pyrolyse. On obtient alors de la coke de pyrolyse (rCB), qui est ensuite renvoyée à Schwalbe.

Cette coke de pyrolyse (rCB) est transformée en pneu recyclé, qui est envoyé aux divers constructeurs de vélos. Cela permet de réduire les émissions de CO2 à hauteur de 80 %, ce qui n’est clairement pas négligeable. Parmi les modèles de pneus Schwalbe recyclés, citons les Pick Up, Green Marathon, Tacky Chan, G-One RX et Pro One.

À noter que depuis 2015, Schwalbe produit aussi des chambres à air recyclées.