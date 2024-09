Nouveau scandale avec la suspension des ventes et le rappel de vélos cargo signés Vogue

Après Babboe en février dernier, c’est au tour de la marque Vogue de se faire épingler par l’Autorité néerlandaise de sécurité des produits alimentaires et de consommation (NVWA). Deux de ses vélos cargo ont été jugés défectueux, entraînant l’arrêt immédiat de leur commercialisation et un rappel global.

Source : Vogue

Depuis le scandale des vélos cargo Babboe défectueux, les langues se sont déliées et les signalements chez d’autres marques se sont multipliés. Mi-août, une enquête visant la marque Vogue a ainsi été lancée par Autorité néerlandaise de sécurité des produits alimentaires et de consommation (NVWA) suite à diverses plaintes.

De son côté, média RTL Niews disait même être en possession d’une dizaine de photos de vélos cargo cassés ou fissurés. Et en cette fin septembre, le couperet est tombé : Europe Cycle Company, le fabricant et distributeur des vélos cargo Vogue, doit suspendre les ventes de deux modèles précis : les Vogue Troy et Vogue Journey, deux triporteurs électriques.

Rappel et suspension des ventes

Après enquête et sur la base d’une trentaine de signalements reçus, la NVWA estime qu’un risque de sécurité accru existe sur ces deux vélos. En cause : le cadre et la tige de selle pourraient se briser. Par ailleurs, l’organisme juge que la documentation technique des cycles est incomplète : la marque n’est donc pas autorisée à mettre ces cycles sur le marché. Bref, la sécurité des utilisateurs ne serait ici plus du tout garantie.

Source : Niewsfiets

Europe Cycle Company doit par ailleurs procéder au rappel des Vogue Troy et Vogue Journey déjà vendus. Selon le média Niewsfiets, cela concerne plusieurs milliers de modèles. En outre, et toujours selon la NVWA, le fabricant aurait gardé le silence sur les différentes plaintes émises par les clients.

Défense de les utiliser

« Les propriétaires des vélos cargo électriques Troy et Vogue Journey sont invités à s’enregistrer via le site Web www.bakfietscheck.com afin que des améliorations puissent être apportées », peut-on lire dans un communiqué publié par la marque. Il est évidemment plus que conseillé de ne plus utiliser les vélos concernés par le rappel, tant que des réparations ou améliorations n’ont pas été apportées.