Après le scandale des vélos Babboe défectueux, les cargos électriques sont dans le viseur des autorités

L’Autorité néerlandaise de sécurité des produits alimentaires et de consommation (NVWA) mène actuellement plusieurs enquêtes sur la fiabilité de vélos cargo appartenant à plusieurs marques. Le scandale des cycles Babboe défectueux tend visiblement à renforcer la vigilance des autorités.

Source : Babboe

Début 2024, la marque néerlandaise Babboe, spécialisée dans les vélos cargo, s’est retrouvée au cœur d’un grand scandale : ses cycles ont été jugés défectueux en raison d’un risque majeur de rupture de cadre. Suspension des ventes, rappel et campagne d’indemnisation ont été mis en place, sans parler des pertes colossales subies.

Depuis cet incident, les choses semblent bouger aux Pays-Bas. Comme nous l’apprend RTL Nieuws, l’Autorité néerlandaise de sécurité des produits alimentaires et de consommation (NVWA) est sur le pied de guerre et mène actuellement plusieurs enquêtes relatives à diverses marques de vélos cargo. Sont citées Vogue, Cangoo ou encore Bakfiets.

De nouveau signalements

En fait, l’affaire Babboe a visiblement délié les langues. Depuis que RTL Nieuws a révélé les détails de ce scandale, les signalements auprès de la NVWA ont explosé : de quelques cas par an à plus d’une centaine en 2024, écrit le média. C’est en partant de cette nouvelle base de signalements que la NVWA a multiplié les enquêtes.

Source : Cangoo

Ainsi, certains propriétaires de vélos Vogue et Cangoo ont vu leur cycle être contrôlé par des inspecteurs de la sécurité des produits. Un porte-parole de la NVWA a confirmé à RTL Nieuws que des enquêtes étaient bel et bien en cours. Le média affirme en outre posséder onze photos de vélos cargo Vogue fissurés ou cassés.

De son côté, « Cangoo reconnaît avoir reçu dix rapports de cadres cassés au cours des sept dernières années », peut-on lire. Ce sont principalement des tricycles. Un cas aurait été signalé du côté de Bakfiets.nl, qui n’est cependant au courant d’aucun préjudice particulier.

Ne surtout pas généraliser

Attention : il ne faut surtout pas généraliser et penser que l’ensemble des vélos cargo vendus par ces marques sont déficients. Il peut évidemment s’agir de cas isolés, liés à des anomalies spécifiques et non universelles. Pour le moment, aucune des enquêtes évoquées dans cet article n’a d’ailleurs abouti à un rappel ou une suspension des ventes.

Ce qui est sûr, c’est que l’Autorité néerlandaise de sécurité des produits alimentaires et de consommation durcit le ton auprès des marques de vélos cargo, où la sécurité des cyclistes et des passagers est primordiale. Si cela doit passer par un certain nombre d’examens pour s’assurer du bon fonctionnement des vélos, c’en est que bénéfique pour les consommateurs.