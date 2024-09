Ce spécialiste du vélo électrique reconditionné lance une offre de location vraiment intéressante pour votre portefeuille

Spécialiste du vélo reconditionné, Loewi lance une nouvelle offre de location de 12 à 36 mois parmi des centaines de modèles. Un choix écologique, le tout à des tarifs accessibles.

L’investissement dans un vélo électrique peut être important, surtout si l’on n’est pas encore certain d’être un cycliste régulier. La location peut être un moyen astucieux pour tester une mise en route. Là aussi, les montants peuvent faire réfléchir. Bonne nouvelle : Loewi a une alternative, des vélos électriques reconditionnés.

Un choix écologique

Loewi est un spécialiste des VAE d’occasions contrôlés et remis en état de manière professionnelle. La société dispose d’un catalogue d’une centaine de modèles à la vente, faisant concurrence à Upway, Mint Bikes ou encore Rutile.

La firme française présente sa nouvelle offre de location, toujours de vélos électriques reconditionnés. C’est donc un choix écologique, puisque cela n’implique pas de produire de nouveau vélo, ce dernier pouvant resservir à un nouveau loueur ou acheteur par la suite.

Une location de vélo électrique abordable ?

Le choix est aussi économique, avec des prix démarrant à 29 euros/mois sur une durée de 36 mois. De plus, en location plus courte (12, 18 ou 24 mois), les tarifs ne décollent pas contrairement aux offres classiques.

Voici trois exemples que nous avons sélectionnés pour vous donner une idée (location 36 mois) :

Un vélo de ville électrique O2feel iVog 2021 de 1 190 euros : 45 euros/mois

Un VTC électrique Cube Touring Hybrid Pro 2022 de 1 850 euros : 70 euros/mois

Un vélo cargo électrique Gaya 2022 de 2 649 euros : 97 euros/mois

La location Loewi inclut l’assurance vol et casse, tout en proposant une option d’achat en fin de contrat, si votre monture vous a conquis ! Il reste toutefois à ajouter un apport d’un mois ainsi que la livraison, payante autour de 50 euros, et possible partout en France.