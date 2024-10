Les selles vélo du leader mondial deviennent encore plus vertes grâce à la technique « Stracciatella » : voici ce que c’est

Selle Royal, considéré comme le leader mondial des selles pour vélo, a mis au point un nouveau procédé qui permet de récupérer tous les déchets issus de sa production, afin de les transformer en de nouvelles mousses pour selle. Un moyen de rendre son cycle de production plus circulaire et donc plus écologique.

Sans le savoir, votre vélo électrique ou vélo musculaire est potentiellement équipé d’une selle Selle Royal. Cette firme italienne est tout simplement considérée comme le leader mondial des selles pour cycle. Elle joue donc un rôle capital pour la filière, et a donc naturellement des responsabilités importantes en matière d’écologie.

Bonne nouvelle : Selle Royal a imaginé et mis en place un nouveau procédé qui rend ses méthodes de production toujours plus circulaires, et par extension plus vertes et plus responsables. Son nom ? La technologie Stracciatella, une méthode qui transforme les déchets issus de la production en mousse de rembourrage destinée à de nouvelles selles, nous apprend le média italien Bike for Trade.

La production d’une selle génère en effet des déchets au cours de son cycle. Lesdits déchets regroupent plusieurs types de matériaux, de housses PVC aux produits en polypropylène en passant par des mousses polyuréthanes (un dérivé du plastique), tous difficilement recyclables de par leur composition mixte.

C’est là que la technologie Stracciatella intervient : ce processus parvient à transformer tous ces déchets en un nouveau matériau granulaire, « dont les caractéristiques permettent de le réintroduire dans le cycle de production, pour devenir mousse pour les nouvelles selles », explique Bike for Trade.

Pour en arriver là, le groupe transalpin a réalisé une analyse du cycle de vie du produit en se basant sur 13 000 processus industriels. En découle le résultat suivant : 65 % des émissions de CO2 d’une selle sont liées aux matières premières. D’où l’investissement fait dans Stracciatella.

Des engagements pris pour 2030

Selle Royal est par ailleurs lié au Shift Cycling Culture Climate Commitment, dont elle en est le signataire. Elle s’est ainsi engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici 2030 : son plan d’attaque se concentre donc sur des nouvelles techniques de production visant à réduire ses déchets et optimiser ses ressources.

Parmi les autres acteurs qui mettent un point d’honneur à « verdir » son cycle production, citons Schwalbe, le plus grand producteur de pneus de vélos au monde. Plus d’un million de pneus Schwalbe recyclés ont récemment été produits, permettant de réduire les émissions de CO2 de 80 % par rapport à une fabrication classique.