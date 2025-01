Ce gravel électrique intègre une caméra4K, avec un prix attractif en bonus

Permettant la recharge d’appareils et avec une caméra intégrée, le vélo gravel électrique et connecté Cyctron Infini X1 se lance à un prix attractif sur Kickstarter, le tout avec un cadre en carbone.

Le vélo gravel électrique peut être un casse-tête pour certains constructeurs. C’est une solution sportive, mais doit être robuste sur tous types de surfaces et adaptée aux longs trajets. En plus de ça, il doit généralement combiner légèreté et équipement. Le Cyctron Infini X1 veut ainsi concilier tout cela dans un même VAE.

Le Cyctron Infini X1 est un vélo électrique gravel, doté d’un cadre en carbone, et intégrant un gros moteur central Ananda M230. avec un couple de 100 Nm et d’une puissance maximale de 660 W, il promet de belles performances en pentes, aidé de plus par une grosse batterie. La capacité de 672 Wh offrira entre 80 et 120 km d’autonomie, selon le niveau d’assistance.

Niveau partie cycle, les composants sont sérieux. La transmission passe par un dérailleur SRAM Apex XPLR à 12 vitesses, les freins à disque hydrauliques de 160 mm sont également de gamme SRAM Apex. Les roues chaussent des pneus Continental Terra Trail 700x40C et la selle est signée Fizik. Un seul petit bémol : ce VAE n’existe qu’en taille unique M, convenant pour les tailles de 1,75 à 1,85 m.

Recharge externe, caméra 4K et capteur de puissance

Le point important de distinction est l’équipement directement inclus. C’était le souhait des deux fondateurs, Jemmy Le et Scott Lu, ennuyés par le guidon de leurs vélos bardé d’éléments périphériques. Le vélo électrique offre ainsi recharge d’appareils électroniques via deux prises USB (65 W max), que ce soit pour son smartphone ou pour un gonfleur électrique en voyage.

On peut en plus recharger son téléphone par induction via un support Quadlock, et profiter pleinement de l’application. Celle-ci gère l’enregistrement de trajets avec de nombreuses données dont la puissance de pédalage, ainsi que la sécurité via une alarme, des notifications et une géolocalisation en cas de vol.

L’éclairage est aussi de la partie sur le Cyctron : l’avant est moulé dans le cockpit, et l’arrière est dans le prolongement du tube supérieur façon VanMoof. Une caméra 4K montée au-dessus du phare vient enregistrer les balades et les gérer via l’app Cyctron. Une proposition relativement rare.

Un vélo gravel au prix attractif, mais attention au SAV

Ce vélo électrique a été lancé sur Kickstarter, une plateforme de financement participatif. Le prix de base est de 2 899 dollars (2790 € environ) pour les 50 premiers exemplaires ou 3 149 dollars (3030 € environ) avec les roues en carbone (20 unités).

Attention toutefois au SAV avec ce genre de nouvel acteur. L’origine de la marque est on ne peut plus floue, avec une adresse aux États-Unis, mais ses 5 fondateurs renseignés semblent basés en Chine. Bien qu’une garantie 10 ans du cadre soit annoncée, le site officiel n’apporte aucune information supplémentaire ni de partenaire en Europe.