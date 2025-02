Des nouveaux feux tricolores géants débarquent à Paris pour les cyclistes : voici où et pourquoi

Déjà présents dans certaines villes comme Strasbourg, les feux vélo XXL débarquent en mode expérimentation à Paris, afin de pousser les cyclistes à mieux respecter la circulation.

Source : Unsplash/nevergg

Que vous veniez des transports en commun durant le COVID ou de l’abandon de votre voiture pour des raisons économique et écologique, le vélo électrique donne une véritable sensation de liberté. Toutefois, cela ne vous donne pas le droit de ne pas respecter les règles.

Le code de la route existe bien pour les cyclistes (et les trottinettes électriques !) encore trop nombreux à s’affranchir des règles, au détriment de leur sécurité et des piétons. Devant ce phénomène, certaines collectivités ont recours à une solution inédite : des feux vélo XXL.

Plus d’excuses pour les ignorer

En effet, les feux vélo tricolores sont souvent très petits par rapport aux feux traditionnels pour la circulation automobile. Certains utilisateurs peuvent les ignorer en raison de leur taille, ou lorsqu’ils sont cachés par d’autres obstacles (véhicules stationnés, autres panneaux, etc).

« Il y un problème d’intersections, certaines n’ont pas été traitées avec assez de détails, ou alors, il y a un manque de feux tricolores pour les cyclistes, parfois, ils sont aussi invisibles », explique Clotilde Imbert de l’agence Copenhagenize à France 3.

Un feu tricolore classique à Paris. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

À l’image de Dunkerque ou de Strasbourg, la mairie de Paris a installé une dizaine de feux vélos XXL dans la rue du Temple, dans le cadre d’une expérimentation. Ils sont disposés en hauteur (3 mètres), et complètent les « petits » feux vélo à hauteur d’homme (1m50). Plus d’excuses pour ne plus les voir, donc.

Des feux vélos XXL : la future norme ? Pas sûr…

« Comme les feux de signalisation à destination des voitures, ils permettent une meilleure visibilité pour les cyclistes« , explique David Belliard à 20 minutes. « Si on observe un meilleur comportement et un meilleur respect des passages piétons, l’idée sera de les déployer sur d’autres axes« , ajoute le maire-adjoint de Paris en charge des mobilités et de la voirie. 80 feux vélos XXL sont déjà prévus d’ici la fin d’année 2025.

« On n’est pas persuadé que ça ait un grand rôle à jouer, surtout que la multiplication des panneaux donne trop d’informations », réplique de son côté Fabien Masson, président de l’Association CADR67 à Franceinfo.