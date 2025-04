Aussi vintage que moderne, ce vélo électrique est upcyclé en Bretagne : voici nos premières impressions

Remettant en route de vieux cadres, la marque historique bretonne Roold renaît avec une offre écologique, comprenant un vélo électrique que Frandroid a pu prendre en main.

Un vélo électrique Roold. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Lorsqu’on jette son dévolu sur un vélo électrique, plusieurs possibilités s’offrent à vous : le VAE neuf, le vélo reconditionné ou le vélo électrifié avec un kit. Et pourquoi pas choisir les trois en même temps ? C’est ce que propose la marque Roold, faisant renaître un nom historique dans le cycle apparu dans les années 1920 et disparu en 1986.

L’écureuil repart pour une seconde vie

De retour avec le logo à l’écureuil depuis septembre 2024, la firme bretonne prend le pari de remettre en route des vélos mis au rebut, dont certains sont électrifiés.

Refabriqués ou upcyclés comme vous préférez, les vélos trouvent leur origine dans la filière ASL d’Ecologic, où les cadres sont réemployés pour une seconde vie. Les cadres sont en acier, une matière capable de résister à plusieurs décennies d’utilisation, et que Roold garantit à vie.

Le cadre d’un Roold a déjà une belle histoire derrière lui ! // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Ces vélos reprennent ainsi du service avec de nouveaux composants : roues, cintre, freins, selle, pédales, ou encore transmission Shimano. La gamme comprend des modèles mécaniques, mais aussi des vélos électriques E-Roold. Le cycliste a le choix entre des versions à cadre droit, ouvert ou col de cygne.

Pour convertir ses petites reines, la firme a recours à un kit d’électrification Annad, ici un moteur arrière 30 Nm “All-in-One” comprenant une batterie de 210 Wh. Cette solution permet au vélo de conserver un poids de 17 kg, soit un poids bien plus léger que la grande majorité des VAE du marché.

Au guidon du vélo électrique Roold

Nous avons testé l’un des vélos électriques Roold de cette gamme, ici à cadre ouvert. Son assistance est douce, avec un capteur de couple (désactivable au besoin) et aux performances suffisantes pour évoluer sur les pentes modérées de son Finistère natal.

En toute transparence, ce vélo vintage n’a pas la même rigidité qu’un homologue moderne, dont le cadre acier se déforme davantage. On ne viendra pas brusquer le biclou en virage, ni faire la course avec le dérailleur Tourney 5 vitesses et les freins à patins.

Un vélo électrique sage, à assistance douce. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le moteur arrière Annad intègre la batterie. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Roold propose des vélos électriques et mécaniques. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le Roold électrique est un vélo urbain sage, dont la position droite est confortable grâce au cintre courbé, reposant sur de fins pneus (650x35C). Toutefois, le VAE ne manque pas d’être moderne avec son application Annad et son écran tactile amovible (optionnel). Quant à l’autonomie, elle est de 20 à 40 km selon le mode, que l’on peut augmenter au travers d’une batterie additionnelle type bidon.

Quel prix pour le VAE vintage upcyclé ?

Le vélo électrique Roold est disponible depuis l’automne 2024. Il est possible de le commander sur le site officiel avec livraison à domicile, ou via l’un des premiers points physiques de la marque dans le Finistère et à Paris.

Plusieurs cadres existent sur le VAE Roold. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le prix est de 1 990 euros, comprenant la béquille, les garde-boues et l’éclairage. Les versions à cadre fermé n’intègrent pas le porte-bagages, mais toutes offrent 3 tailles et 4 coloris au choix.