Créé en 2017, le service Get Bike Service (GBS) est en très grande difficulté. Spécialisée dans l’entretien et la réparation de véhicules électriques liés à des flottes d’entreprises, l’entreprise n’arrive pas à combler sa dette et à remplir ses caisses.

« GBS est en grande difficulté en raison d’un marché difficile et d’une forte concurrence. Honnêtement, il n’y a guère d’espoir d’amélioration et c’est pourquoi nous avons dû prendre des mesures. Nous attendons actuellement le jugement du tribunal et du syndic, mais le risque d’une faillite est élevé » : les mots du porte-parole de Get Bike Service (GBS) ne laissent pas beaucoup d’espoir quant à l’avenir de l’entreprise.

Des finances plombées

Plombée par des capitaux propres négatifs autant en 2023 et 2024 (-451 433 € et -509 164 €, respectivement), et une dette qui s’accumule, ce service européen de réparation et d’entretien pour véhicules électriques légers, dont des VAE, n’arrive pas à sortir la tête de l’eau. Son secteur d’activité se concentrait sur les flottes d’entreprises, note Nieuwsfiets.

GBS s’appuyait pourtant sur un portefeuille client intéressant. Citons DHL, PostNL, DockR ou encore Cargoroo. Le groupe fondé en 2017 avait mis en place un système mêlant service informatique, vélos/composants et mécaniciens, le tout géré via une plateforme centralisée pour chapeauter l’ensemble des prestations à apporter aux sociétés.

Source : Get Bike Service

« Pour l’instant, les activités se poursuivront normalement jusqu’à nouvel ordre. Nous en avons déjà informé nos principaux clients. Nous sommes désormais clairement sur un marché qui, malheureusement, exige des réponses différentes de celles d’une période d’expansion », poursuit le porte-parole de GBS.

Un contexte économique en voie de guérison

Cette nouvelle déroute intervient dans un contexte économique pourtant jugé plus favorable pour la filière du vélo. Certes, l’année 2024 a été marquée par des baisses un peu partout en Europe – et surtout en France -, mais l’on s’attend surtout à une stabilisation du marché en 2025, voire même à une croissance en 2026.

GBS intervenait en revanche dans un secteur d’activité d’avantage B2B (business to business), lié à des flottes d’entreprises. Selon les pays, ce marché est soit déjà bien développé – exemple, l’Allemagne -, soit sous-développé comme la France.