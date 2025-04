Ça va vraiment mal pour le vélo électrique chez ce pays voisin de la France

En baisse de 12 %, les ventes de vélos électriques peinent en Suisse, mais toutes les catégories ne sont pas logées à la même enseigne. Le vélo de ville est particulièrement touché.

Source : Flyer

Le marché du vélo électrique marque un temps de pause voire de légère contraction depuis deux ans en Europe. « Après les taux de croissance de rêve des années Corona 2000 à 2022, le secteur de la bicyclette se trouve depuis 2023 dans une phase de consolidation », explique parfaitement le communiqué de Velosuisse. « Une certaine saturation du marché, un climat de consommation refroidi et les printemps complètement pluvieux des deux années précédentes ont contribué à ce que les stocks élevés des livraisons ultérieures de Corona n’aient pas pu être écoulés dans la mesure souhaitée ».

Le marché du vélo de ville électrique trinque

Pour preuve, les chiffres 2024 de nos voisins (partiellement) francophones ne sont pas folichons. En Suisse, les livraisons de vélos électriques ont baissé de 12 % à 151 772 unités l’an dernier, indique l’association suisse des fournisseurs de cycles, qui a enquêté auprès des revendeurs pour obtenir ces chiffres. Plus globalement, le marché du vélo a souffert, puisque les vélos mécaniques sont également en baisse de 15 % à 189 370 unités.

Le speedbike a aussi chuté en 2024 en Suisse, malgré son acteur local Stromer. // Source : Upway

Les vélos électriques ne sont pas encore majoritaires (45 %) comme en Allemagne, mais leur nombre sur les routes ne cesse de croître, à environ 1,4 million. Nous n’avons pas le détail des ventes par catégories, mais on prend connaissance de leurs évolutions. Les vélos de route électriques ont tiré leur épingle du jeu avec une hausse de 27 %, tout comme les vélos cargo électriques (+24 %). Ce n’est malheureusement pas le cas des VTTAE (-10 %) et des vélos de villes électriques (-13 %). Quant aux speedbikes, ils ont reculé de 21 %.

Une des explications à la baisse sensible du marché des vélos urbains tient peut-être à un problème de sécurité. “La Suisse est à la traîne par rapport à ses voisins en ce qui concerne la sécurité des utilisateurs de deux-roues”, appuie Velosuisse, et ce malgré la présence “d’un cadre, de roues et de pneus plus stables et de vélos généralement équipés de freins plus puissants”. Bien que nos voisins aient une obligation d’éclairage de jour, ils n’appliquent pas par exemple la distance minimale de 1,5 mètre lors d’un dépassement de cycliste.

Comme pour les autres pays européens, les pistes cyclables sont un pilier du développement du vélo électrique. “L’absence ou la dangerosité des infrastructures cyclables ainsi que le comportement des autres usagers de la route, peuvent également jouer un rôle déterminant dans les accidents”, ajoute le communiqué. Enfin en dernier axe, l’association veut aussi s’inspirer du modèle allemand “Jobrad” (vélo de fonction), où l’on peut louer directement le vélo à son employeur.