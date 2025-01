Les speedbikes électriques, une année 2024 contrastée

Avec un net recul des ventes de speedbikes neufs face à une croissance de l’occasion, les Pays-Bas et la Belgique observent un bouleversement du marché en 2024.

Source : Upway

Anecdotique en France, le marché du speedbike est plus développé dans certains pays comme l’Allemagne, la Suisse ou encore la Belgique. Toutefois, cette catégorie de vélos électriques subit comme les autres la crise post-Covid, nous informe Speed Pedelec Review.

Le neuf en berne, l’occasion fleurit

Selon le média, les ventes de speedbikes neufs ont baissé de 19 % en 2024 par rapport à 2023 en Belgique, le marché n°1 en Europe. Ce sont ainsi 12 720 unités qui ont trouvé preneur l’an dernier, tandis que les Pays-Bas reculent de 24 % (3 117 unités), toujours sur le neuf. Mais quelles sont les causes de cette baisse ?

L’une d’entre elles n’est autre que le marché de l’occasion, qui a explosé à +45 % chez nos amis néerlandais (+20 % en Belgique), alors que les prix du neuf sont toujours plus élevés en raison de l’inflation. Notons que le marché de la seconde main est aussi fortement influencé par les modèles en fin de location. Au total, en combinant neuf et occasion, les ventes de speedbikes ont baissé de 8 % en Belgique et ont augmenté de 4 % aux Pays-Bas.

Le speedbike Gazelle Eclipse Speed // Source : Gazelle

Autre facteur, le marché du speedbike est dominé par Stromer. La firme suisse enregistre 42 % de part en Belgique et 56 % de part aux Pays-Bas, devant Riese & Müller, Klever et Gazelle. La marque a reporté un nouveau modèle l’an dernier et a fait face à des difficultés financières : il est possible que son attractivité potentiellement en baisse ait influencé le marché en 2024.

Un rebond en 2025 ?

Le recul de ces marchés a poussé de nombreuses marques à ne pas renouveler leurs speedbikes. On peut citer Giant, Trek, Specialized, Velo de Ville ou Kalkhoff, tandis que certains ont fait faillite comme Fuell. Speed Pedelec Review prédit que 2025 sera placé sous le signe de la « transition« , qui pourrait donc être meilleure que 2024, mais sous le niveau des années précédentes.