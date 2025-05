De nouveaux vélos électriques La Poste sont mis en vente, à un prix toujours aussi alléchant

Une entreprise publique propose de racheter les vélos des facteurs, les reconditionner puis les revendre : idéal si c’était votre rêve d’enfant. En revanche, petite déception… ils ne sont pas jaunes.

Source : Courrier Picard

Avec ce vélo électrique reconditionné, l’expression « pédaler comme un facteur », signifiant dans le milieu cycliste pédaler les jambes écartées, peut devenir totalement littérale. En effet, La Poste permet aux particuliers de racheter les vélos ayant effectué la tournée quotidienne pendant plusieurs années.

Un vélo pour pédaler tous les jours sans se fatiguer

Il semble loin, le temps où le facteur effectuait toute sa tournée quotidienne à la seule force de ses jambes. Les facteurs se déplacent désormais à vélo électrique, lorsque la tournée le permet. Toutefois, aussi durable qu’un vélo puisse être, vient un moment où la société doit renouveler son parc.

La Poste a trouvé une solution pour se séparer de ses vélos sans subir une grosse perte : elle propose de les vendre aux particuliers après les avoir reconditionnés, comme il y a 2 ans déjà.

Les vélos mis en vente sont ceux de la génération dite de 2012. Ils sont équipés d’un moteur Bafang situé dans le moyeu arrière, d’une puissance de 250 watts pour un couple de 65 Nm. Associé à une batterie de 561 Wh, ce système permet d’espérer une autonomie électrique d’environ 80 km.

Vélo facteur reconditionné // Source : La Poste

Pour faciliter les démarrages, une poignée tournante – c’est ainsi que la nomme La Poste – permet d’accélérer de 0 à 6 km/h. Pratique, notamment en côte, lorsque le vélo est chargé du nécessaire. Le poids total, batterie comprise, est de 32 kg, tandis que la charge maximale autorisée (vélo + batterie + cycliste + bagages) s’élève à 170 kg, avec une répartition recommandée de 25 kg à l’avant et à l’arrière. Ils sont donc parfaits pour un usage urbain, et même transporter des enfants.

Ce sont ces vélos qui ont permis à de nombreux facteurs d’effectuer leur tournée quotidienne sans s’user à la tâche.

Déjà plus de 1 500 vélos vendus

En un an, plus de 1 500 vélos jaunes… ou plutôt noirs, kakis ou turquoises ont été vendus. En effet, les vélos de La Poste reconditionnés sont repeints et ne portent plus l’emblématique teinte jaune. Si certains peuvent être déçus, ils seront sans doute ravis de ne pas être confondus avec un facteur au quotidien.

Vélo facteur reconditionné // Source : La Poste

C’est une société appartenant au groupe La Poste qui s’occupe du reconditionnement des vélos. Les ateliers de Nouvelle Attitude, basés à Tours, reconditionnent les vélos de La Poste avec 70 % de pièces recyclées. Les principaux organes de sécurité, ainsi que la batterie, les chargeurs, la selle, les poignées et les câbles sont remis à neuf, comme l’explique La Poste. Ces vélos bénéficient du label « Reconditionnement vérifié par AFNOR Certification », fondé sur la norme ISO 17029, gage de la qualité de ces modèles.

Les cadres sont entièrement mis à nu, les roulements démontés, graissés ou remplacés, et reçoivent une peinture époxy industrielle résistante.

Prix et disponibilité

Côté tarif, comptez 1 490 euros pour un vélo reconditionné par Nouvelle Attitude. Un prix qui semble raisonnable. Deux tailles sont disponibles : standard, pour les personnes mesurant entre 1,60 m et 1,90 m, et grande taille, pour celles dépassant 1,80 m. Il faudra se contenter d’une transmission à 6 vitesses et d’un frein à tambour Sturmey Archer à l’avant, contre frein à disque Roller-Brake Shimano à l’arrière.

Pour l’achat, il est possible de prendre contact via le site de Nouvelle Attitude ou de se rendre directement dans l’une des 150 agences La Poste en France. Une vente en direct qui semble séduire, après une phase d’expérimentation d’un an dans des agences d’Île-de-France, du Centre et de Normandie.