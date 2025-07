Ces vélos électriques se rechargent sans fil grâce à leur béquille et c’est impressionnant

Sur le salon Eurobike, qui s’est tenu à Francfort fin juin, la société hollandaise Tiler a présenté un système de charge de vélo électrique sans fil.

Imaginez pouvoir charger votre vélo électrique simplement en le stationnant à un endroit précis, sur une petite plaque de recharge. C’est exactement ce que propose la société TILER, basée à Delft. L’idée est de faciliter la charge des vélos via des installations sans fil.

Une histoire de béquille

Chez TILER, le courant passe par la béquille. En effet, le Tiler Tile utilise la béquille du vélo pour le charger. La connexion se fait avec une base électrique intégrée au sol, qui laisse passer le courant de la base au vélo en passant par la béquille, sans branchement particulier.

Une autre version, Tiler Cube, est pensée pour les vélos cargo en se fixant directement sur leur base, au niveau du pédalier.

Tiler annonce que la charge est aussi rapide qu’avec un chargeur conventionnel.

Déjà plus de 250 00 km chargé

Comme on peut le lire dans un article du média hollandais Nieuwsfiets, les solutions de TILER ont déjà été utilisées pour plus de 250 000 kilomètres de recharge sans fil aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en Irlande. Ce qui démontre une certaine fiabilité de cette solution de charge innovante et qui nous rappelle la charge sans fil pour véhicules électriques actuellement testée en Suède.

Cette solution nous semble particulièrement utile dans les entreprises qui souhaitent doter leurs collaborateurs de vélos électriques pour promouvoir des mobilités douces, ou encore pour des entreprises utilisant les vélos comme moyen de livraison, telle que La Poste. Plusieurs marques fournisseurs auraient déjà intégré les produits TILER à leur catalogue.