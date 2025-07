Malgré les inquiétudes et contrôles, le marché des fatbikes électriques explose dans le pays roi du vélo

Le marché des fatbikes électriques aux Pays-Bas représente déjà plus 300 000 modèles, et malgré les contrôles contre les modèles illégaux, le marché continue de croître, selon des chiffres relayés par Nieuwsfiets.

Les Pays-Bas, comme d’autres pays en Europe, se sont lancés dans une croisade contre les vélos électriques illégaux. Ces modèles, en provenance de Chine par des montages administratifs parfois complexes, peuvent représenter des manquements aux réglementations de sécurité en vigueur sur le territoire européen.

On parle ici principalement de fatbikes électriques très faciles à dérider – et qui frôlent donc avec les limites du cadre légal -, en vogue sur le marché hollandais.

Le leader du marché prévoit une hausse de ventes

Bien que les Pays-Bas aient augmenté leurs contrôles contre les vélos électriques illégaux, principalement les fatbikes, le marché semble très bien se porter : le leader du marché La Souris a par exemple enregistré une hausse de 42 % de ses ventes en 2024 et prévoit de vendre au moins 100 000 autres fatbikes cette année.

Aux Pays-Bas, le marché est dominé par des modèles tels que les V8 et V12, fabriqués en Chine et distribués principalement par La Souris. D’autres plus petits distributeurs s’intéressent à ce marché, en diffusant principalement en ligne, tandis que les vélocistes traditionnels ne s’intéressent pas au phénomène, certainement en raison de doutes sur la qualité du produit, comme l’explique Nieuwsfiets.

Un vélo électrique fat-bike de la marque ES Master // Source : ES Master

Cette augmentation du marché des fatbikes aux Pays-Bas s’accompagne d’une hausse de la demande en pièces détachées. Certains fournisseurs hollandais vont même jusqu’à fournir des centaines de revendeurs en France, entre autres.

Une augmentation aux effets pervers

Cette augmentation des ventes de fatbikes électriques aux Pays-Bas exige plusieurs adaptations de la part des autorités. Certains modèles importés sur le marché ont fait l’objet de plusieurs saisies à travers l’Europe.

Pour lutter contre ces pratiques, les autorités organisent davantage de contrôles, de confiscations de vélos et investissent dans des équipements de test pour déceler les modèles non homologués. De plus, un label de qualité est à l’étude pour les modèles non réglables, et les fabricants travaillent sur des logiciels destinés à empêcher les manipulations.