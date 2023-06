Le poids des voitures électriques ne sera pas (tout de suite) un problème

La question du malus au poids pour les voitures électriques et hybrides rechargeables était encore en suspens il y a peu. Dans un contexte où certaines voitures intègrent des batteries de plus en plus grosses, il n'est pas rare de voir le poids sur la balance s'envoler. Le ministre des Transports affirme qu'aucun malus ne sera appliqué en 2024 pour la voiture électrique, mais quid du bonus écologique pour les voitures électriques très lourdes ?

Le malus écologique est une taxe qui s’applique aujourd’hui uniquement pour les véhicules thermiques. Cela concerne le poids et les émissions de CO2 de la voiture. Des discussions autour de l’application du malus au poids pour les voiture électriques et hybrides rechargeables ont eu lieu au sein du gouvernement français.

Clément Beaune, ministre des Transports, annonce le maintien de cette taxe au poids uniquement pour les voitures thermiques. Encore faut-il que ce durcissement ne se répercute pas sur le futur bonus écologique prévu pour 2024, avec un poids maximal qui pourrait être revu à la baisse pour son obtention.

Un juste équilibre entre taxes et bonus

Ce malus au poids pour les voitures électriques, bien qu’il ne soit plus dans les tuyaux pour l’instant, est à ne pas confondre avec le poids maximum d’obtention du bonus écologique. Aujourd’hui, le bonus écologique reste accessible lorsque le poids (PTAC) de la voiture électrique est inférieur à 2,4 tonnes.

Cette limite est très haute et peu pénalisante, puisque les voitures les plus vendues de ces derniers mois en France restant sous la barre des 2 tonnes. On peut citer la Tesla Model Y et ses 1,9 tonne, la MG4 et ses 1,6 tonne ou encore la Dacia Spring pesant un peu moins d’une tonne.

Mais certaines marques arrivent sur le marché français avec de très grosses batteries, les 1 000 kilomètres d’autonomie en ligne de mire. Ainsi, il n’est pas rare de voir des poids avoisinants les 2 000 kilogrammes. Ce sont ces dernières qui pourraient subir les conséquences de leur poids, ajouté au fait qu’elles ne soient pas forcément produites en Europe.

L’idée d’abaisser la limite de poids à 1,6 ou 1,7 tonne a déjà été évoquée avant d’être abandonnée pour 2024 comme vient de le préciser Clément Beaune. Un tel seuil rendrait le bonus éligible essentiellement aux petites citadines telles que l’actuelle Peugeot e-208 ou encore la future Renault 5 électrique.

Lors de son interview diffusée sur RTL et LCI, Clément Beaune, laisse entendre que le malus devrait quant à lui tôt ou tard s’appliquer aux voitures électriques lorsque le marché sera bien en place.

Les batteries, un poids pour la voiture

Les voitures électriques peuvent se démarquer sur plusieurs points pour diminuer leur consommation. Les constructeurs peuvent ainsi jouer sur l’aérodynamisme, la taille des roues, les matériaux utilisés et… la taille des batteries. En effet, c’est ce dernier élément qui pèse le plus dans la balance. Avoir une très grande autonomie peut vouloir dire grosse batterie. Mais cela sera au détriment du prix, du poids du véhicule et de la consommation.

En ce sens, plusieurs constructeurs décident de se limiter à des accumulateurs de taille raisonnable. On pense notamment à Ford ou Renault qui misent sur des batteries ne dépassant pas les 100 kWh. L’idée étant de garantir une bonne autonomie en jouant sur le poids de la voiture, permettre les longs trajets grâce aux recharges rapides et réduire les coûts liés à la batterie.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.