Comment cette techno de Google va permettre à Waze de réduire les accidents de la route

L'intelligence artificielle prend aujourd'hui de plus en plus de place dans nos voitures et tout l'éco-système qui l'entoure. Waze en a fait une force en présentant une nouvelle fonctionnalité qui combine les données historiques et en temps réel des accidents de la communauté Waze pour alerter les automobilistes des routes potentiellement accidentogènes.

Si vous utilisez régulièrement votre voiture, vous utilisez sans doute aussi l’application de navigation Waze, même si vous connaissez parfaitement le chemin pour vous rendre au travail tous les jours.

Waze est une application communautaire qui permet d’avoir, en temps réel, l’état du trafic routier, de savoir s’il y a un accident ou bien de connaître l’emplacement de la police ou d’une zone de contrôle. La plupart du temps, les usagers utilisent Waze via leur smartphone et Apple CarPlay ou Android Auto.

Mais récemment, nous avons vu arriver Waze directement en native sur plusieurs voitures électriques, notamment celles pourvues de Google Automotive comme la Renault Mégane E-Tech ou encore les Volvo les plus récentes.

« Mieux vaut prévenir que guérir »

Waze ne cesse d’apporter des améliorations à son application, même si, ces derniers temps, le vent semble légèrement tourner pour l’entreprise. L’application est pointée du doigt pour des approximations au niveau des temps de trajet, avec parfois des réajustements en plein trajet alors qu’il n’y a pas forcément eu de changement significatif de l’état du trafic depuis le départ.

Aujourd’hui, Waze présente une nouvelle fonctionnalité intéressante, avec l’historique des alertes d’accident pour aider les utilisateurs à prendre les meilleures décisions sur la route.

Derrière cette formulation assez opaque, la fonctionnalité est plutôt bien faite puisque, grâce à l’intelligence artificielle et en combinant les données historiques et en temps réel des accidents de la communauté Waze, les automobilistes pourront être alertés en temps réel des routes susceptibles d’être accidentées pendant leur trajet. Autrement dit, cela permet de prévenir des zones potentiellement accidentogènes.

Si jamais votre parcours comprend une route à risque d’accident Waze affichera une alerte indiquant « historique des accidents » avant que vous n’atteigniez ce segment de route.

Quel sera le rôle de l’IA ?

Mais que vient faire l’IA là-dedans si l’historique des accidents est déjà connu ? Son rôle sera d’analyser les caractéristiques de la route, telles que le niveau de trafic habituel, le fait qu’il s’agisse d’une autoroute ou d’une route locale, l’altitude et d’autres facteurs, afin d’alerter les conducteurs sur les routes où ils devraient faire preuve de plus de prudence.

Fait amusant donc, Waze va envoyer une sorte d’alerte au conducteur pour lui dire de faire attention dans cette zone. L’alerte interviendra en revanche un peu avant la zone concernée, et Waze précise « limiter le nombre d’alertes sur l’historique des accidents que les conducteurs peuvent voir et ne les affiche pas sur les itinéraires qu’ils empruntent régulièrement ».