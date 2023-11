Une Renault Mégane électrique neuve à 17 000 euros ? C’est bientôt possible, mais pas pour tout le monde

On le sait : le nouveau bonus écologique entrera en vigueur au 1 janvier 2024. Si on ne connaît pas encore tous les détails de ce dernier, la Région Île-de-France prend les devants et annonce une augmentation de ses subventions pour l'achat d'une voiture électrique. De quoi faire baisser la facture jusqu'à 9 000 euros...mais sous conditions. On vous explique.

Le 15 décembre 2023 est à noter sur votre calendrier : c’est à cette date que le gouvernement dévoilera tous les détails du bonus écologique de 2024. Si la grille du malus est déjà connue, beaucoup de mystères planent sur les bénéficiaires et les montants de cette subvention.

Rappelons ce qu’on sait déjà : ce bonus cuvée 2024 intègrera un score environnemental minimal à atteindre pour pouvoir en bénéficier, et qui devrait donc éliminer les voitures électriques produites en Chine. La Dacia Spring, la MG4, mais également la Tesla Model 3 et le Volvo EX30, pourtant tous éligibles actuellement, devraient ainsi être rayés de la liste. Reste à connaître le montant de ce dernier : 5 000 à 7 000 euros comme aujourd’hui ? Plus ? Moins ? Mystère.

Ce qui n’empêche pas certaines collectivités de prendre les devants. La Région Île-de-France, par exemple, vient d’annoncer sur son site une aide supplémentaire à l’achat d’une voiture électrique pour 2024, et elle s’avère très généreuse.

Jusqu’à 9 000 euros…mais avec un certain nombre de conditions

Car oui, le montant maximal augmentera l’année prochaine, passant de 6 000 euros à 9 000 euros. Une belle augmentation, mais qui vient évidemment avec des conditions. Cette aide est en effet conditionnée au revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts du foyer fiscal, dont voici les détails :

2 250 euros pour un revenu annuel supérieur à 30 508 euros ;

4 500 euros pour un revenu annuel compris entre 14 090 et 30 508 euros ;

7 500 euros pour un revenu annuel compris entre 6 359 et 14 089 euros ;

9 000 euros pour un revenu annuel inférieur ou égal à 6 358 euros.

Toujours sur le profil de l’acheteur, ce dernier doit habiter en grande couronne (Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d’Oise), hors Argenteuil, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon qui proposent déjà des incitations.

Toutes les voitures ne seront d’ailleurs pas éligibles, puisqu’elle devra coûter moins de 47 000 euros, options et remises incluses…et être assemblée « dans un pays de l’Union européenne où le kWh est produit à moins de 110 grammes de CO2 ». La liste se réduit donc comme peau de chagrin, se limitant globalement à la France.

Les prétendantes actuelles sont donc : la DS 3 E-Tense, l’Opel Mokka electric et les Renault Zoe, Mégane E-Tech et Kangoo E-Tech. La très attendue Renault 5 électrique, qui arrivera dans le courant de l’année prochaine, devrait en toute logique bénéficier elle aussi de cette manne grâce à son assemblage à Douai.

Les professionnels et le rétrofit ne sont pas oubliés

Les entreprises et les communes peuvent également bénéficier de cette subvention, à hauteur de 1 500 euros pour un deux-roues ou un quadricycle électrique (type Citroën Ami), 6 000 euros pour une voiture ou une camionnette électrique de moins de 3,5 tonnes et 9 000 euros pour un camion à batteries. L’hydrogène n’est pas oublié, avec une aide de 15 000 euros pour un véhicule de moins de 3,5 tonnes et carrément 30 000 euros au-delà.

L’Île-de-France a même pensé au rétrofit, qui consiste à remplacer le moteur thermique d’une voiture déjà existante par un moteur électrique et des batteries. Il faudra compter une participation de 500 euros pour un deux roues et 3 000 euros pour une voiture ou un camion.

Une aide cumulable

Là où ça devient intéressant, c’est que cette aide est cumulable avec le bonus écologique. Par exemple, si l’aide était disponible dès aujourd’hui, on pourrait imaginer additionner les 7 000 euros du bonus écologique avec les 9 000 euros de l’aide de la région pour les foyers les plus modestes pour arriver à 16 000 euros de réduction, de quoi profiter, par exemple, d’une excellente Renault Mégane E-Tech à 17 000 euros dans le meilleur des cas.

Reste à pouvoir tout de même se l’offrir : seul l’achat comptant est éligible à la prime et non la location, à l’inverse du leasing social à 100 euros par mois qui devrait arriver l’année prochaine.