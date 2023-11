Voici le prix (presque) imbattable de cette voiture électrique chinoise ultra-abordable

Dévoilée il y a quelques semaines, la nouvelle voiture électrique chinoise Kaiyi Shiyue nous donne des nouvelles. La citadine électrique, rivale des Dacia Spring et Citroën ë-C3 dévoile enfin officiellement son prix, à moins de 7 000 euros. Mais attention...

Si vous lisez régulièrement les colonnes de Survoltés, vous devez sans doute savoir que les constructeurs chinois sont de plus en plus présents sur le marché. Dans leur pays natal bien sûr, mais aussi en Europe, ce qui leur permet de rivaliser avec des marques comme Tesla et de leur grappiller des parts de marché. À tel point que BYD pourrait bientôt lui passer devant.

Une nouvelle citadine électrique

Mais si certains constructeurs sont aujourd’hui très connus, comme MG ou même Xpeng, d’autres arrivent aussi tout doucement. C’est par exemple le cas de Kaiyi, dont vous n’avez sans doute jamais entendu parler. Ce dernier appartient à Sichuan Yibin Push Group and Yibin Automobile Industry Development Investment et vendait initialement des Chery rebadgées. Mais il y a quelques semaines, la marque dévoilait sa première création maison.

Il s’agit de l’adorable Shiyue, annoncée par le concept i-EA 01 et dont le nom a été choisi dans le cadre d’un concours en ligne. Cette dernière adopte un style des plus mignons, avec des lignes tout en rondeur et des dimensions très compactes. Et pour cause, la citadine affiche une longueur de seulement 3,36 mètres pour 1,70 mètre de large et 1,61 mètre de haut. Un format qui lui permet de rivaliser avec les Wuling Hongguang Mini EV et Air EV.

Cependant, petite Kaiyi Shiyue est légèrement plus grande que ces dernières, tandis qu’elle peut accueillir quatre personnes à son bord. Et ce malgré son empattement riquiqi de 2,16 mètres, qui ne garantit pas une grande habitabilité. Le site chinois ItHome nous informe également qu’une version cabriolet baptisée Gold DIY vient d’être dévoilée. Mais attention, car cette dernière sera limitée à seulement 99 exemplaires à travers le monde.

Les clients pourront alors personnaliser intégralement leur exemplaire et profiter de services exclusifs. À bord, la citadine chinoise affiche une présentation simple avec un écran tactile de 10,25 pouces associé à un petit combiné numérique. Mais aucune mention pour le moment de la présence d’Apple CarPlay ou d’Android Auto. En revanche, la dotation semble être plutôt généreuse.

Un prix abordable, oui mais

En effet, la Kaiyi Shiyue est livrée avec un volant multifonctions, la climatisation ainsi que les rétroviseurs électriques. L’accès et le démarrage se font quant à eux sans clé, mais il faudra encore patienter avant de connaître toutes les fonctionnalités proposées. En revanche, et au vu de son positionnement, la citadine devrait faire l’impasse sur la conduite autonome.

Cette rivale de la Leapmotor T03, de la Dacia Spring et de la petite Geometry Panda Mini se dote d’un seul moteur électrique, affichant une puissance de 40 kW, soit environ 54 chevaux. Le couple maximal est établi à 110 Nm tandis que la voiture réalise le 0 à 50 km/h en 4,3 secondes pour une vitesse bridée à 118 km/h. Deux batteries sont proposées, à savoir 17,28 et 28,08 kWh, utilisant la chimie LFP (lithium – fer – phosphate).

L’autonomie maximale est annoncée à 300 kilomètres selon le cycle CLTC, ce qui donnerait environ 255 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP. Contrairement à la Dacia Spring, la citadine chinoise est compatible avec la charge rapide jusqu’à 31 kW et peut atteindre les 80 % en 30 minutes seulement. Reste à savoir si d’autres versions seront proposées un peu plus tard dans le catalogue.

Quoi qu’il en soit, on connaît déjà le prix de la citadine, qui démarre donc à partir de 53 900 yuans, ce qui équivaut à seulement 6 930 euros. Un tarif défiant presque toute concurrence et qui est même moins élevé que celui de notre Citroën Ami chez nous. Cependant, celle qui pourrait aussi rivaliser avec la Citroën ë-C3 devrait afficher un prix bien plus salé en Europe si elle arrivait un jour chez nous. On pourrait tabler sur au moins 15 000 euros, si ce n’est plus.

Mais la Wuling Mini EV est quant à elle vendue en Chine à partir de 19 800 yuan (environ 2 550 euros) avec la location de la batterie séparément. Mais en Europe, il faut compter 11 900 euros, sans location de batterie.