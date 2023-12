Pourquoi l’Hyperloop One, le TGV du futur d’Elon Musk, ne verra jamais le jour sous cette forme

Inventé en 2013 par Elon Musk, l'Hyperloop ne sera finalement jamais concrétisé. Et pour cause, le projet ambitieux du PDG de Tesla, repris par Virgin sous le nom Hyperloop One, fait face à de nombreux obstacles, qui lui ont mis un coup d'arrêt définitif.

Les embouteillages font sans doute partie des choses les plus agaçantes sur la route à l’heure actuelle. En effet, ils sont très chronophage et engendrent en plus de la pollution alors que les voitures thermiques sont encore majoritaires. Cependant, certaines entreprises tentent de trouver des solutions pour lutter contre ce fléau.

Une technologie prometteuse

C’est par exemple le cas de Google, qui travaille sur une gestion optimiser des feux de circulation, grâce à l’aide de l’intelligence artificielle. Une récente étude expliquait que les voitures autonomes pourraient également être une solution parfaite pour réduire les ralentissements sur les autoroutes. Mais ce n’est pas tout, car Elon Musk a aussi eu une idée, il a dix ans déjà.

Il s’agit de l’Hyperloop, un système inédit qui prend la forme d’un double tube surélevé ou sous terre, dans lequel se déplacent des capsules à très haute vitesse, grâce à des coussins d’air. L’intérieur du tube est sous basse pression afin de limiter les frictions de l’air, ce qui permet d’aller bien plus vite. Ainsi, selon l’homme d’affaires, il serait possible de rallier Los Angeles à San Francisco en 30 minutes seulement, contre environ 6h en voiture.

Un parcours de 550 kilomètres qui demande environ 35 minutes en avion, avec toutes les contraintes qui vont avec ce mode de transport. Sur le papier, autant dire que l’Hyperloop avait de très sérieux arguments, ce qui a poussé plusieurs entreprises à se lancer dans l’aventure. Et pour cause, Elon Musk avait laissé ce projet en open source et n’avait déposé aucun brevet. C’est ainsi qu’Hyperloop Technologies a vu le jour en 2016, renommée ensuite Hyperloop One puis Virgin Hyperloop One.

La société, rachetée par le milliardaire Richard Branson avait investi plusieurs millions de dollars dans ce projet. Mais ce dernier ne verra finalement jamais le jour, comme l’explique un article du site américain Bloomberg. Ce dernier indique que l’entreprise a changé sa stratégie et ne croit plus dans ce mode de transport, préférant se consacrer au transport de marchandises plutôt qu’à celui des personnes.

Un projet avorté

Des sources proches du dossier, qui ont souhaité rester anonyme, expliquent alors que Virgin Hyperloop One est en train de revendre tous ses actifs, de licencier ses salariés et de fermer ses bureaux. Il se murmure qu’elle va léguer l’intégralité de sa propriété intellectuelle à DP World, l’actionnaire majoritaire du projet. Une nouvelle qui met un coup d’arrêt à ce dernier.

Car si d’autres entreprises s’y sont également intéressées, aucune n’avaient en fait les épaules assez solides pour arriver à mettre en service ce moyen de transport innovant, à part la firme de Richard Branson. Mais cette dernière a connu de nombreux déboires judiciaires, avec notamment des accusations d' »allégations concurrentes de harcèlement et de sabotage » et d »d’agression sexuelle et de mauvaise conduite » à l’encontre des co-fondateurs.

Le projet était pourtant bien avancé, puisqu’une piste d’essai avait même été construite dans le Nevada et que des tests ont été réalisés. Ces derniers n’auront pas été vraiment concluants, l’Hyperloop n’ayant pas réussi à dépasser les 160 km/h, contre les 1 100 prévus par Elon Musk dans son projet initial. Par ailleurs, l’entreprise n’a pas réussi à obtenir le moindre contrat afin de pouvoir commencer la construction de ses infrastructures, ce qui a sans doute participé à accélérer sa fin.

Ses activités s’arrêteront donc officiellement le 31 décembre prochain. Mais comme l’indique Numerama, « Hyperloop One était l’entreprise la plus avancée et la plus médiatique du secteur des hyperloop, mais sa faillite ne signifie pas l’abandon total du projet. « Plusieurs entreprises spécialisées dans l’hyperloop en sont à divers stades de construction de prototypes, notamment Hardt Hyperloop, Hyperloop Transportation Technologies, et Swisspod Technologies », rappelle Bloomberg« .